W ubiegłym tygodniu Sejm powołał Monikę Hornę-Cieślak na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Jej kandydaturę poparł także Senat. Jeszcze przed objęciem nowej funkcji Horna-Cieślak zadeklarowała, że będzie wspierać "tęczowe piątki", "tak, jak święto zmarłych, które organizują dzieci katolickie". Wypowiedź prawniczki skomentowała małopolska kuratorka oświaty Barbara Nowak.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Rafałowski o możliwym rozpadzie PiS-u: Partie mają tendencję, by trwać, gdy mają już organizację partyjną

Małopolska kuratorka oświaty oburzona wypowiedzią nowej Rzeczniczki Praw Dziecka

- Nowa Rzecznik mówi o tym, że tęczowe piątki są dla niej tak samo ważne jak święto zmarłych, co wyraźnie wskazuje na to, że ta pani nie wywodzi się z tradycji i historii Polski. Nijak tęczowe piątki mają się do święta zmarłych - stwierdziła Barbara Nowak na antenie Radia Maryja.

- Warto tej pani powiedzieć, że tęczowe piątki to jednak kwestia ideologii i wprowadzania zamieszania w umysłach młodych ludzi, natomiast święto zmarłych przynależy do tradycji polskiej i wynika wprost z ugruntowanej w Polsce wiary katolickiej. Nie można tych dwóch spraw porównywać, bo nie mają żadnego wspólnego mianownika. Ideologia nie jest tym samym, co idea. Urojenie tzw. genderyzmu ma się nijak do historycznych i tradycyjnych uwarunkowań Polski. To jest rzecz, która już napawa niepokojem - oceniła małopolska kuratorka oświaty.

Monika Horna-Cieślak przygotowuje się do objęcia stanowiska RPD. Wiadomo, co ma w planach

Monika Horna-Cieślak to prawniczka z wieloletnim doświadczeniem, która specjalizuje się w obronie krzywdzonych dzieci. Jest współautorką takich dokumentów jak nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o ochronie małoletnich, czy ustawy zwiększającej dostęp do psychologa osobom młodym bez zgody opiekuna prawnego. Mimo że prawniczka obejmie swoją funkcję dopiero w połowie grudnia, zastępując tym samym obecnego RPD Mikołaja Pawlaka, już teraz przedstawiła swoje plany na nadchodzącą kadencję. Ta potrwa pięć lat.

Horna-Cieślak zapowiedziała, że w tym czasie będzie chciała zająć się między innymi tematem zdrowia psychicznego. W rozmowie z mediami zapewniła również, że jest gotowa zmierzyć się ze zjawiskiem patostreamingu. Wśród planów nowej rzeczniczki znalazło się także zniesienie ocen oraz zorganizowanie kampanii na rzecz edukacji w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu.