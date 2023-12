"Dzisiaj, w wieku 45 lat, w wyniku obrażeń zadanych z rąk przestępcy, który nie wahał się zaatakować policjanta, odszedł od nas asp. szt. Daniel Łuczyński funkcjonariusz Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna. Niestety Daniel wypełnił tym samym do końca słowa roty policyjnego ślubowania" - przekazano w komunikacie policji.

Nie żyje policjant postrzelony przez Maksymiliana F. "Uśmiechnięty, życzliwy, uczynny"

Jak czytamy, asp. szt. Daniel Łuczyński w szeregi policji wstąpił 19 lat temu. "Zawsze był otwarty na potrzeby innych, dzieląc się swoim doświadczeniem oraz wiedzą z młodszymi kolegami. W swoim stanowczo zbyt wcześnie zakończonym życiu dał się poznać jako ciepły, uśmiechnięty, życzliwy i uczynny Kolega. Na zawsze w naszych sercach pozostanie pomocnym i gotowym poświęcić każdemu swój czas Towarzyszem w służbie i Przyjacielem" - żegnają go współpracownicy.

"Daniel odszedł od nas, pozostawiając w rozpaczy rodzinę i przyjaciół oraz wszystkich, którzy z nim pracowali, w głębokim żalu. Całej rodzinie, bliskim, przyjaciołom i znajomym Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, a także Komendant Miejski Policji we Wrocławiu mł. insp. Rafał Siczek oraz kierownictwo wraz z policjantami i pracownikami Policji składają wyrazy żalu i głębokiego współczucia. Niełatwo w takiej sytuacji znaleźć słowa otuchy" - czytamy w komunikacie.

Drugi z rannych funkcjonariuszy w dalszym ciągu znajduje się w stanie krytycznym i lekarze walczą o jego życie.

Wrocław. 44-letni Maksymilian F. z zarzutami

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przekazała w sobotnim komunikacie, że w piątek tuż po godz. 22.30 na ulicy Sudeckiej "doszło do skrajnie niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dwóch funkcjonariuszy i transportowanej pojazdem osoby, która była poszukiwana listem gończym".

Wiadomo, że 44-letni Maksymilian F. był poszukiwany, bo miał do odbycia karę 6 miesięcy więzienia za oszustwo. Jak podała "Rzeczpospolita", miał zostać zatrzymany w mieszkaniu. Policjanci przewozili mężczyznę do pomieszczenia dla zatrzymanych. "Był jedynie spięty kajdankami z przodu. W pewnym momencie na Sudeckiej jakieś kilkaset metrów od komisariatu wyjął broń i oddał do siedzących na przednich fotelach funkcjonariuszy dwa strzały w głowę z tzw. przyłożenia. To nie był żaden profesjonalny pistolet, raczej broń czarnoprochowa" - informował Onet.pl. Sprawca następnie uciekł.

Według ustaleń mediów to przechodzień miał wezwać patrol, który podjechał do nieoznakowanego radiowozu. Tam funkcjonariusze znaleźli dwóch rannych policjantów. Chwilę później na miejscu pojawiło się pogotowie, które akurat tamtędy przejeżdżało. Funkcjonariuszy reanimowano, następnie trafili do szpitala. 44-letniego Maksymiliana F. zatrzymano w sobotę rano.

W sobotę wieczorem 44-letni Maksymilian F. usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa funkcjonariuszy. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.