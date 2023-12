Bójka żołnierzy na granicy z Białorusią. Nieoficjalnie: Z urazami czaszki trafili do szpitala

Onet podaje, że obaj żołnierze służą na granicy w ramach Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego "Podlasie". Należą do 9. Batalionu Dowodzenia z Olsztyna wchodzącego w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Portal opisuje, że w nocy doszło między nimi do bójki, w trakcie której jeden z wojskowych stracił przytomność. Na miejsce wezwano pogotowie.

Bójka żołnierzy na granicy z Białorusią. Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa

Żołnierze trafili do szpitala w Augustowie. Dziennikarze podają, że ich stan jest poważny - obaj doznali urazu czaszki. Nie wiadomo, co było przyczyną bójki. Informacje potwierdziła rzeczniczka prasowa 16. Dywizji mjr Magdalena Kościńska. - Dwóch żołnierzy w trakcie tego zdarzenia odniosło obrażenia i zostali przetransportowani do szpitala. W tej chwili czynności prowadzi Żandarmeria Wojskowa. Czekamy na jej ustalenia - przekazała.

Gazeta.pl zwróciła się w tej sprawie do Żandarmerii Wojskowej. Czekamy na odpowiedź.