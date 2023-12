Brutalne pobicie w Jaworznie. Młodzi mężczyźni zaatakowali 32-latka, bo zwrócił im uwagę

Policjanci z wydziału kryminalnego w Jaworznie (woj. śląskie) zatrzymali trzech młodych mężczyzn podejrzewanych o brutalne pobicie 32-latka w autobusie komunikacji miejskiej - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Ofiara napaści według ustaleń policji została zaatakowana po tym, jak zwróciła uwagę wulgarnie i głośno zachowującym się mężczyznom.

Brutalne pobicie w Jaworznie. Młodzi mężczyźni napadli 32-latka, bo zwrócił im uwagę

Służby otrzymały zgłoszenie pobicia 18 listopada o godzinie 23. We wskazanym miejscu przy ul. Grabańka funkcjonariusze zastali pokrzywdzonego mężczyznę. Policjanci udzielili mu pomocy, a następnie wezwali pogotowie. 32-latek trafił do szpitala z licznymi obrażeniami ciała i głowy.

Jak wynika z informacji podanych przez policję, młodzi mężczyźni mieli agresywnie zareagować na zwrócenie przez 32-latka uwagi na ich niekulturalne zachowanie. Najpierw mieli zacząć mu się odgrażać, a następnie zadzwonić po swojego znajomego, który wsiadł do autobusu na kolejnym przystanku. Po tym 32-latek został zaatakowany pięściami. Gdy upadł na ziemię, napastnicy zaczęli kopać go po głowie i ciele do momentu, w którym stracił przytomność.

Jaworzno. Policja zatrzymała sprawców pobicia. Grozi im do pięciu lat więzienia

Mężczyźni uciekli z miejsca zdarzenia przed zjawieniem się policji. Udało się ich odnaleźć dzięki śledztwu funkcjonariuszy z wydziału kryminalnego, którzy przeanalizowali nagrania monitoringu z autobusu. Trzy dni później, 21 listopada, policja zatrzymała trzech młodych sprawców w wieku 16, 17 i 20 lat.

Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, 17-latkowi i 20-latkowi postawione zostały zarzuty pobicia i naruszenia czynności narządów ciała o charakterze chuligańskim. Jak podaje policja, "rażące lekceważenie porządku publicznego" sprawić może, że sąd podejmie decyzje o zastosowaniu surowszego wymiaru kary. Mężczyźni zostali objęci dozorem policyjnym oraz otrzymali zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. Grozi im do pięciu lat więzienia. Sprawą zatrzymanego 16-latka zajmie się sąd rodzinny.