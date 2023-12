Media: Policja w Andrychowie nadała poszukiwaniom Natalii najniższy możliwy priorytet

Jak informuje TVN24, policjanci z Andrychowa po przyjęciu zawiadomienia od ojca Natalii potraktowali sprawę jako "zaginięcie opiekuńcze". O możliwości takiej kwalifikacji donosił wcześniej także RMF FM. Jest to najniższy możliwy stopień. Ta kategoria nie narzuca w tej sytuacji żadnego priorytetu, nie powoduje także działań mających np. za zadanie namierzenia ostatniego miejsca logowania telefonu.

Przypomnijmy, że ojciec odebrał telefon od córki około godziny 8:17. Dziewczynka przekazała, że "ma mroczki przed oczami, nie wie, gdzie jest, a wokół jest śnieg". Mężczyzna sam poszukiwał dziecka, a po godzinie 10:00 zgłosił się na posterunek, gdzie godzinę czekał na przyjęcie przez funkcjonariuszy. Następnie przez kolejną godzinę składał zawiadomienie. Dziewczynkę, jeszcze żyjącą, odnalazł przyjaciel rodziny - około godziny 13:30.

Mimo starań lekarzy nie udało się jej uratować. Sekcja zwłok wykazała, że oprócz głębokiej hipotermii powodem śmierci był obrzęk mózgu.

Poszukiwania zaginionych małoletnich. Trzy priorytetowe poziomy

Przepisy przewidują trzy priorytetowe stopnie poszukiwań. "Poszukiwania opiekuńcze" znajdują się dopiero na kolejnym miejscu.

Pierwszy poziom nakazuje użycie "znacznych sił i środków policji", gdy sprawa dotyczy np. małoletniej do lat 10 lub 13 lat i "zaginęła po raz pierwszy". Ten sam najwyższy poziom mówi także o zaginionych "w warunkach atmosferycznych zagrażających życiu w przypadku niezwłocznego nieodnalezienia". Drugi poziom dotyczy osób "małoletnich od 14 do 18 lat zaginionych po raz pierwszy". Trzeci poziom przewidziany jest dla osób, których zaginięcie nie jest związane z bezpośrednim zagrożeniem dla życia, np. dla uciekiniera z domu rodzinnego po awanturze. Następną kategorią są "poszukiwania opiekuńcze", dotyczą one osób małoletnich, które samowolnie oddaliły się z domu rodzinnego, placówki opiekuńczej, wychowawczej, młodzieżowego ośrodka socjoterapii lub innej tego typu placówki".

Kontrola w policji po śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa

Po śmierci 14-letniej Natalii policja wszczęła wewnętrzną, rutynową kontrolę dotyczącą działań podjętych przez funkcjonariuszy. - Musimy sprawdzić, czy wszystkie działania policjantów w tym na komisariacie od samego początku do końca były prawidłowe - poinformowała podinsp. Katarzyna Cisło. Jak nieoficjalnie przekazują Fakty RMF FM, głównym wątkiem, który wyjaśnić ma wewnętrzna policyjna kontrola, ma być "błędna kwalifikacja zgłoszenia o zaginięciu dziecka".

W czwartek Prokuratura Rejonowa w Wadowicach wszczęła śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci 14-latki. Następnie śledztwo przejęła Prokuratura Okręgowa w Krakowie.