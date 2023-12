W sobotę (2 grudnia) rano policja zatrzymała we Wrocławiu 44-letniego Maksymiliana F. W piątek w nocy poszukiwany mężczyzna miał postrzelić w głowy dwóch policjantów. W związku z ciężkim ranieniem mundurowych komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wyznaczył 100 tys. zł nagrody za wskazanie miejsca pobytu poszukiwanego mężczyzny.

Zatrzymanie Maksymiliana F. Do kogo trafi nagroda pieniężna?

Kwestię wyznaczonej nagrody skomentował w rozmowie z portalem Business Insider asp. szt. Łukasz Dutkowiak, oficer prasowy KWP we Wrocławiu. - Wpływały różne informacje i były na bieżąco weryfikowane, ale żadna z nich nie przyczyniła się do zatrzymania tego mężczyzny - poinformował dziennikarzy rzecznik prasowy komendy. - W związku z tym komendant główny policji podjął decyzję o przeznaczeniu tych pieniędzy na nagrody dla funkcjonariuszy biorących udział w działaniach poszukiwawczych i innych działaniach pomocowych - przekazał asp. szt. Dutkowiak.

Rzecznik wrocławskiej policji wskazywał jednocześnie, że nie ma jeszcze informacji na temat tego, pomiędzy ilu funkcjonariuszy zostanie podzielona nagroda Komendy Głównej Policji. - Czynności jeszcze się nie skończyły. Policjanci nie rozeszli się do domów. Na chwilę obecną nie wiemy, jaka będzie łączna liczba policjantów - przekazał w rozmowie z dziennikarzami.

- Chcielibyśmy jeszcze serdecznie podziękować mieszkańcom Wrocławia, ale i wszystkim osobom, które były zaangażowane w poszukiwania. Zarówno kierowcom MPK, taksówkarzom, ale i pracownikom wrocławskiego zoo, którzy też dawali sygnały, które wpłynęły później na nasze dalsze działania i też skutkowały tym, że policjanci zatrzymali tego niebezpiecznego mężczyznę - dodawał oficer prasowy w rozmowie z PAP. Pracownik zoo według policji pomógł jednak w zatrzymaniu jedynie pośrednio. Ma otrzymać wyróżnienie od komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu nadinspektora Dariusza Wesołowskiego. - Na razie nie zapadła decyzja, w jakiej formie będzie to wyróżnienie - przekazał TVN24 Łukasz Dutkowiak.

Maksymilian F. przebywa w areszcie. Jeden z postrzelonych policjantów nie żyje

Jak informowaliśmy, Maksymilian F. uchylał się od odbycia sześciomiesięcznego wyroku za oszustwo, w związku z czym był ścigany listem gończym. Mężczyzna został zatrzymany przez wrocławskich policjantów w piątek wieczorem. Podczas transportu na komisariat, w którego areszcie miał spędzić noc, mężczyzna najprawdopodobniej postrzelił siedzących przed nim w radiowozie policjantów w głowy przy użyciu broni czarnoprochowej. Ranni funkcjonariusze trafili do szpitala w stanie krytycznym.

Trwająca ponad 10 godzin obława zakończyła się w sobotę przed 10.00. Maksymilian F. został zatrzymany w okolicy Stadionu Olimpijskiego na ul. Kanałowej. - Mężczyzna został zatrzymany na terenie Wrocławia. Policjanci zauważyli go i od razu podjęli pościg za mężczyzną. Próbował jeszcze zbiec, nie udało mu się to. Został skutecznie obezwładniony i zatrzymany przez funkcjonariuszy - przekazał podczas konferencji prasowej asp. szt. Dutkowiak. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez oficera prasowego, w momencie zatrzymania Maksymilian F. posiadał przy sobie broń oraz nie miał na sobie kajdanek.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów. Grozi mu za to kara dożywotniego pozbawienia wolności. Podczas składania wyjaśnień Maksymilian F. podtrzymywał, że nie pamięta całego zajścia. W niedzielę (3 grudnia) sąd zadecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu wobec mężczyzny. Tego samego dnia mł. asp. Tomasz Nowak z KWP we Wrocławiu przekazał PAP, że postrzeleni policjanci wciąż znajdują się w stanie krytycznym. - Lekarze walczą o ich życie - informował mł. asp. Nowak. W poniedziałek ok. godz. 18 policja poinformowała o śmierci jednego z rannych funkcjonariuszy.