TVP Info udostępniło kompilację wypowiedzi marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Montażysta stacji po raz kolejny na filmik nałożył czerwony filtr. Pierwszy raz TVP Info zastosowała taki zabieg w 2021 roku.

TVP teraz atakuje Szymona Hołownię? Zmieniono kolor jego twarzy

4 grudnia Telewizja Polska opublikowała w mediach społecznościowych fragment serwisu informacyjnego, który wyemitowano na antenie TVP Info.

Opublikowano fragmenty wypowiedzi marszałka Sejmu Szymona Hołowni, czyli m.in.:"zaopatrzcie się w popcorn", "lubię teatr, ale nie zawsze odpowiada mi repertuar", "może pewne rzeczy trzeba do tej ustawy jeszcze dodać, to jest normalny proces tworzenia prawa", "ja teraz pełnię trochę inną funkcję, pełnię funkcję marszałka Sejmu i ja nie uczestniczę w pracach nad projektami ustaw".

Następnie narrator skomentował reakcję młodzieży, która głośno witała marszałka Hołownię na korytarzu sejmowym. - Babcia z dziadkiem tak piszczeli na widok Beatlesów, mama z tatą na Modern Talking, a oni witają marszałka Sejmu. Patrzysz i nie wiesz, czy to marszałek Sejmu, czy może jednak Jay-Z - skomentował narrator TVP. W opublikowanym fragmencie programu Szymon Hołownia został pokazany w materiale TVP z czerwonym odcieniem twarzy. Kilka lat wcześniej podobny zabieg zastosowano wobec Donalda Tuska. Co mają na celu takie zabiegi montażystów? Nie wiadomo.

Telewizja Polska pokazała Donalda Tuska jako diabła

Przypomnijmy, w 2021 roku w mediach społecznościowych TVP Info pojawiło się nagranie z konferencji Donalda Tuska, które zostało tak zmontowane, by polityk wyglądał jak... diabeł. Za głową Tuska widoczny był fragment logo PO (przypominał rogi), jak wpisany w kontur Polski uśmieszek.

Montażysta również poddał obróbce kolory, przez co Donald Tusk miał wyraźnie czerwoną skórę. Wielu internautom skojarzyło się to z diabłem. Po emisji programu Telewizja Polska przeprosiła polityka "za manipulację w emitowanym na antenie TVP Info materiale wideo z konferencji prasowej" - podał Asz Dziennik.