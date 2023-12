16-latka z powiatu tomaszowskiego (woj. łódzkie) sama wybrała się w podróż do USA. Kupiła bilety, rodzicom powiedziała, że idzie na noc do koleżanki, a pojechała na lotnisko. Gdy rodzice odkryli, że nie ma jej u koleżanki, nastolatka była już w samolocie do Nowego Jorku.

3 Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl