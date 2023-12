Synoptycy opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne dla mieszkańców południowych krańców Polski. Spodziewane są tam intensywne opady śniegu, zawieje oraz silny mróz. Miejscami temperatura może spaść do -17 st. C.

REKLAMA

Zobacz wideo Mirosław Oczkoś: Gdybym miał doradzać Dudzie, powiedziałbym, by nie walczył o schedę po Kaczyńskim

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. Gdzie obowiązują alerty?

"Na południu kraju prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane słabymi opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 25 km/h, w porywach do 55 km/h, z południa" - przekazali synoptycy IMGW w najnowszym komunikacie.

Alerty dotyczące zamieci śnieżnych obowiązują w województwach:

małopolskim, w powiatach: nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim,

podkarpackim, w powiatach: krośnieńskim, Krosno, jasielskim.

Ostrzeżenia obowiązują od poniedziałku 4 grudnia od godz. 18.00 do wtorku 5 grudnia do godz. 9.00.

Natomiast alerty pierwszego stopnia przed silnym mrozem wydano dla powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego województwa małopolskiego. "Miejscami prognozuje się temperaturę minimalną od -17 st. C do -15 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od -10 st. C do -7 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h" - przekazano w komunikacie IMGW. Ostrzeżenie przed mrozem obowiązuje do wtorku 5 grudnia do godz. 3.00.

Prognoza pogody. Odwołane loty przez zamiecie śnieżne w Europie

Niekorzystne warunki atmosferyczne są w południowej części Niemiec, a także w Austrii, Szwajcarii i Czechach. W miniony weekend obfite opady śniegu i zamiecie śnieżne sparaliżowały pracę na wielu lotniskach w Europie. W sobotę 2 grudnia po burzy śnieżnej lotnisko w Monachium odwołało wszystkie loty. Kursowanie samolotów wstrzymano do szóstej rano w niedzielę. W Monachium zatrzymano też ruch kolejowy do i z głównego dworca. Niekorzystna pogoda wpłynęła też na ruch niektórych linii metra. Odwołano mecz Bayernu Monachium z Unionem Berlin w piłkarskiej Bundeslidze.

W Austrii i Szwajcarii obfite opady śniegu sprawiły, że ogłoszono zagrożenie lawinowe. W austriackich prowincjach Tyrol i Vorarlberg takie ostrzeżenia są już na drugim poziomie po tym, jak spadło tam do 50 centymetrów śniegu.

W Czechach jedna z największych autostrad i inne drogi były przez wiele godzin zablokowane, a pociągi i transport publiczny przyjeżdżały opóźnione. Wiele kursów odwołano. Ponad 15 tysięcy gospodarstw domowych zostało bez prądu.

Trudne warunki atmosferyczne występowały też w Wielkiej Brytanii. Na lotnisku w Glasgow wznowiono loty, ale w wielu regionach Anglii i Szkocji występują utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia wydała alert dotyczący niskich temperatur w wielu regionach obu krajów. Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku.