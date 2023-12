Wiemy, kto prowadzi rozmowy ws. przyszłości TVP. Pojawiły się wątpliwości

Jak wynika z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez Gazeta.pl, w niedzielę 3 grudnia w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się dyskusja ws. zmian planowanych w Telewizji Publicznej. Uczestniczyć miał w nich między innymi - typowany na ministra sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska - Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, a także jeden z byłych prezesów TVP.

REKLAMA

Podczas rozmowy dyskutowano na temat możliwości uniezależnienia TVP od wpływów Prawa i Sprawiedliwości, co stanowi jeden z głównych celów nowej sejmowej większości. Według naszych ustaleń, napotkano już pewne wątpliwości, związane między innymi ze stanowiskami osób na technicznych stanowiskach.

Zmiany w TVP i Polskim Radiu. Opłata audiowizualna zamiast abonamentu?

Wirtualne Media informują z kolei, że były prezes TVP Jan Dworak oraz grupa ekspertów przygotowali projekt ws. mediów publicznych. Zakłada on między innymi wprowadzenie tzw. składki audiowizualnej zamiast abonamentu RTV. Eksperci zauważają, że budżet państwa ponosi "faktyczne koszty finansowania mediów publicznych". W opracowaniu, do którego treści dotarły Wirtualne Media, napisano, że "sposób finansowania nie spełnia podstawowych standardów europejskich i przyczynia się do bezpośredniego uzależnienia działalności mediów publicznych od aktualnie rządzącej większości parlamentarnej".

Zobacz wideo Adam Bodnar: Można będzie wstrzymać wypłaty dla ludzi z TVP i poddać je ocenie prawnej

- Telewizja publiczna może być finansowana z reklam, ale w niewielkim stopniu, w zasadzie tam, gdzie nie można tego uniknąć, np. w transmisjach sportowych przy wielkich imprezach międzynarodowych albo ze względu na sponsoring. TVP nie powinna uczestniczyć w walce o budżety reklamowe z firmami komercyjnymi - powiedział Jan Dworak w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl. "Projekt zakłada zlecenie przez Krajową Radę symulacji stopniowego ograniczania udziału spółek publicznej radiofonii i telewizji na rynku reklamowym do średniego poziomu udziału reklamy w krajach europejskich" - opisuje serwis.

W Polsce obowiązuje abonament rtv, z którego wpływy stopniowo maleją. Eksperci proponują między innymi wprowadzenie comiesięcznej opłaty audiowizualnej, którą ponosić mają podatnicy osiągający przychody i firmy. Według szacunków składka ma wynosić około 100 złotych rocznie, co daje 8,3 zł miesięcznie. "Tego rodzaju kalkulacja oznacza, że przeciętne gospodarstwo domowe składające się z dwóch osób płacących podatek dochodowy ponosiłoby niższe obciążenia niż obecnie wynikające z opłaty abonamentowej, czyli 27,30 zł na jedno gospodarstwo domowe" - głosi projekt.

- Wiemy, że media publiczne w tej chwili są mocno krytykowane i ich wiarygodność jest bardzo niska, co wykazują badania opinii, dlatego nie oczekujemy, żeby ludzie od razu płacili na te media. Chcemy, żeby przez pierwsze dwa-trzy lata, które będą potrzebne do przekształcenia tych mediów i budowania ich renomy, wypracowały sobie pozycję, która będzie tłumaczyła opinii publicznej, że zasługują na finansowanie publiczne - mówił portalowi Dworak.

Z obowiązku ponoszenia takiej opłaty byłyby zwolnione między innymi osoby powyżej 75. roku życia, bezrobotni, osoby pobierające rentę oraz osoby, których miesięczny dochód nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia. Wyjątkiem mają być osoby prowadzące działalność gospodarczą lub produkcję rolną.

Przewodniczący RNM zwrócił się z prośbą do Morawieckiego ws. finansowania mediów publicznych. Chodzi o 3 mld zł

Tymczasem przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański zwrócił się w piątek 29 listopada z prośbą do premiera Mateusza Morawieckiego o zapewnienie finansowania Polskiego Radia i Telewizji Polskiej na 2024 rok w wysokości 3 miliardów złotych. W piśmie skierowanym do szefa Rady Ministrów Krzysztof Czabański napisał, że to kwota, która miałaby zapewnić właściwe funkcjonowanie mediów publicznych.

"Z projektów planów programowo-finansowych na przyszły rok, podstawę do sporządzenia których stanowią karty powinności na lata 2020-2024 wynika, że zapotrzebowanie nadawców na środki przeznaczone na finansowanie zadań stanowiących realizację misji publicznej wyniesie 3,65 mld złotych" - napisał w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że zgodnie z prognozą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przyszłym roku wpływy z abonamentu wyniosą 620 milionów złotych. Dlatego też, jak argumentuje Krzysztof Czabański, rekompensata dla mediów narodowych z tytułu utraconych wpływów powinna zostać określona w przyszłorocznym budżecie na poziomie 3,03 miliarda złotych. "W związku z tym zwracam się do Pana Premiera z wnioskiem o zgłoszenie stosownej poprawki do projektu budżetu na 2024 rok, która umożliwi jednostkom publicznej radiofonii i telewizji prawidłowe wykonywanie misji publicznej" - napisał Czabański.