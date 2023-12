4 grudnia Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali prognozę na najbliższe tygodnie. Przywołali też przysłowie związane z pogodą, które obowiązuje w Barbórkę, czyli dzień Świętej Barbary.

Jaka pogoda w święta Bożego Narodzenia? Synoptycy mają trop

Meteorolodzy zastanawiają się, jakiej pogody możemy się spodziewać podczas świąt. W tym celu przywołali przysłowie "Święta Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie". Oznacza ono, że jeśli 4 grudnia będzie panowała odwilż, to na Boże Narodzenie może pojawić się mróz.

"W tym roku jest jednak odwrotnie, temperatury są wyjątkowo niskie, a pokrywa śnieżna notowana jest w całym kraju. Możemy spodziewać się mokrych i deszczowych świąt?" - zastanawiali się synoptycy.

Opublikowano również prognozę długoterminową, według której w okresie świątecznym może być cieplej niż w latach poprzednich. Miejscami nawet o 2 st. C. W okresie świątecznym temperatura może się wahać od 0 st. C do 5 st. C.

"Predykcje modeli średnioterminowych ECMWF i GFS nadal podtrzymują scenariusz odwilży z początkiem drugiej dekady grudnia" - przekazali w serwisie X synoptycy z Centrum Modelowania Meteorologicznego.

Prognoza pogody. Silne mrozy w kolejnych dniach

W kolejnym tygodniu grudnia nadal będzie się jednak utrzymywać zimowa pogoda. Znacznie cieplej zrobi się na zachodzie kraju, gdzie pojawią się opady deszczu ze śniegiem oraz lokalnego deszczu. Będzie też występować gołoledź. Na południu i wschodzie Polski noce nadal będą mroźne, lokalnie temperatura może spaść do -15 st. C. W nadchodzących dniach w całym kraju pojawią się też opady śniegu, jednak nie będą tak intensywne jak w pierwszych dniach grudnia.