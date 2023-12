Barbórka, czyli tradycyjne święto górników, jest obchodzone w dzień Świętej Barbary, czyli 4 grudnia. Jest to uroczysty dzień nie tylko dla pracowników górnictwa, ale także geologów oraz innych osób wykonujących zawody związane z tym fachem. Tego dnia organizowane są przemarsze orkiestr górniczych, uroczyste spotkania oraz msze w kościołach w intencji górników. Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach na Śląsku.

REKLAMA

Zobacz wideo Mirosław Oczkoś: Gdybym miał doradzać Dudzie, powiedziałbym, by nie walczył o schedę po Kaczyńskim

Barbórka 2023. Prezydent Andrzej Duda spotka się z górnikami w Jaworznie i Gliwicach

Jak zapowiedziała Kancelaria Prezydenta, 4 grudnia prezydent złoży wizytę w dwóch miastach na Śląsku. Najpierw Andrzej Duda pojawi się w Jaworznie, gdzie o godz. 13.00 złoży wiązankę przed pomnikiem św. Barbary (Zakład Górniczy Sobieski - Kopalnia Węgla Kamiennego). Następnie prezydent spotka się z ratownikami górniczymi, którzy uczestniczyli w akcji ratowniczej 28 listopada w kopalni "Sobieski", gdzie zginęły cztery osoby. Spotkanie Andrzeja Dudy z mediami zaplanowano od godz. 12.10 do 12.40.

Po zakończonych uroczystościach w Jaworznie prezydent uda się do Gliwic, gdzie o godz. 15.00 weźmie udział w uroczystości z okazji dnia św. Barbary oraz jubileuszu 30-lecia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A (w ProZero Arena Gliwice). Podczas wydarzenia zaplanowano wystąpienie prezydenta oraz wręczenie odznaczeń państwowych. Spotkanie z mediami ma się zacząć o godz. 14.00.

Tragiczny wypadek w Jaworznie. Zmarło czterech górników

28 listopada w kopalni "Sobieski" w Jaworznie doszło do pęknięcia rurociągu z wodą. Zginęło wówczas czterech górników. - Sześcioosobowa brygada oddziału wentylacyjnego została wyznaczona do płukania rurociągu posadzkowego w pochylni 8, pokład 209, poziom 500, z czego głębokość może mierzyć do 600 metrów pod ziemią. W wyniku napełniania rurociągu wodą nastąpiło niekontrolowane jego rozerwanie - przekazał po zdarzeniu dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Strzoda w rozmowie z TVN24.