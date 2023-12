Piątkowy wieczór 1 grudnia przybrał niespodziewany obrót, gdy 44-latek, poszukiwany listem gończym, został zatrzymany we Wrocławiu przez policjantów w związku z uchylaniem się od odbycia sześciomiesięcznego wyroku za oszustwo. Mundurowi Łukasz K. i Michał K. z komisariatu Wrocław - Fabryczna zapukali do drzwi domu przy ul. Wrocławskiej w Kiełczowie, jak sprecyzował Onet, o godzinie 18:40.

REKLAMA

Zobacz wideo Wrocław: zatrzymano 44-latka. Miał strzelić do policjantów

Strzelanina we Wrocławiu. 44-latek miał przy sobie broń, którą postrzelił policjantów w głowy

Maksymilian F., jak ustalił Onet, nie stawiał oporu i pozwolił się zakuć w kajdanki. Następnie około godziny 19:00, wsiadł z policjantami do radiowozu i został przewieziony na komisariat Wrocław-Fabryczna przy ul. Połbina. Z jego domu w podwrocławskim Kiełczowie do tego komisariatu było ok. 20 km. I nic się wówczas nie stało.

Na komisariacie Wrocław-Fabryczna ok. godz. 20, zaczęły się rutynowe czynności z zatrzymanym, po których powinien zostać odwieziony na nocleg do celi. Policjanci, po uprzednim przeszukaniu zatrzymanego, powinni sporządzić protokół zatrzymania oraz protokół przeszukania. Czy Maksymilian F. został przeszukany? Czy może spokojne zachowanie 44-latka uśpiło czujność funkcjonariuszy i zaniechali przeszukania? Czy to możliwe, by go przeszukali i nie znaleźli broni? - Broń musiała być wyczuwalna, przecież to nie zapałka - ocenił w rozmowie z Gazeta.pl Maciej Karczyński, były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego i były rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Po zwyczajowych czynnościach w komisariacie na Połbina należało zatrzymanego odwieźć na nocleg do celi. Policyjne pomieszczenie dla osób zatrzymanych we Wrocławiu jest w remoncie. Wybrano więc celę komisariatu Wrocław Krzyki przy ul. Ślężnej - ustaliła wrocławska "Wyborcza". Komisariat przy ul. Ślężnej jest oddalony o 10 kilometrów od komisariatu na ul. Połbina.

Przypadkowy świadek, młody mężczyzna, natknął się 800 metrów od komisariatu na Ślężej na hyundaia (który okazał się być nieoznakowanym policyjnym radiowozem) w dwoma rannymi mężczyznami w środku.

Onet nieoficjalnie ustalił, że przebywający w radiowozie i zakuty kajdankami z przodu Maksymilian F. wyciągnął nagle zza paska ukrytą broń, którą najprawdopodobniej był pistolet czarnoprochowy i oddał strzały w głowy siedzących przed nim policjantów. Na posiadanie takiej broni nie jest potrzebne zezwolenie, ponieważ jest uważana za replikę. Kupić może ją każda pełnoletnia osoba.

Czy policjanci znali nagrania Maksymiliana F.? Co jest o nim w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej?

Po odkryciu rannych policjantów zaczęła się ratunkowo-policyjna akcja. Karetki zabrały policjantów do szpitali – wojskowego i uniwersyteckiego. Okazało się, że obaj mają postrzał w głowę. Jak pisze "Wyborcza", jeden był trafiony w skroń z prawej strony, drugi za prawym uchem. Ani u jednego, ani u drugiego nie było ran wylotowych. Co oznaczało, że wystrzelone pociski zostały w głowach obydwu ranionych funkcjonariuszy. Zaczęło się ratowanie życia.

Już po tragedii w radiowozie okazało się, że Maksymilian F. miesiąc temu opublikował niepokojący film na Instagramie. - Jeżeli policja będzie próbowała się do mnie zbliżyć, otworzę ogień pierwszy. Dlaczego? Odpowiedzcie sobie sami. Próbowali wbić mnie w jakiś program. Ja nie jestem przestępcą, ale stanę się nim, tak jak próbujecie robić ze mnie przestępcę od wielu, wielu lat - brzmiał fragment wypowiedzi z nagrania.

Czy wrocławscy policjanci, którzy szukali ukrywającego się Maksymiliana F. znali te nagrania? "Wyborcza" pyta także: Czy w tajnym policyjnym rejestrze, w których Maksymilian z pewnością był zarejestrowany, jako osoba co najmniej podejrzewana o popełnianie przestępstw, było zaznaczone, że może być niebezpieczny? Ten rejestr nazywa się Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej. Każdy kryminalny policjant ma do niego dostęp. Każdy, kto zajmował się Maksymilianem, powinien zapoznać się z wszystkim, co o nim jest w tym systemie.

Strzelanina we Wrocławiu. Wszystko wskazuje na to, że przepisy zostały złamane

- Gdyby trzymano się przepisów, to najpewniej ten człowiek nie postrzeliłby policjantów. Przy zatrzymaniu należy zadbać przecież nie tylko o bezpieczeństwo osoby zatrzymanej, ale również funkcjonariuszy. Policjanci popełnili błąd, wszystko wskazuje na to, że przepisy zostały złamane - komentował w rozmowie z Gazeta.pl Maciej Karczyński, były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego i były rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Policjant zaznaczył, że przeszukanie powinno odbyć się na samym początku procedury zatrzymania. - Z medialnych doniesień wynika, że mężczyzna był poszukiwany listem gończym. Jeżeli tak faktycznie było, policjanci powinni byli zakładać, że może mieć nóż lub broń. Istniało też prawdopodobieństwo, że będzie uciekał - dodał.

Wrocław. Obława zakończyła się zatrzymaniem Maksymiliana F.

Gdy świadek, który odkrył rannych policjantów w hyundaiu, zawiadomił służby, policja rozpoczęła poszukiwania, wysłano też alert RBC do mieszkańców. "Mężczyzna może próbować zmienić swój wizerunek, aby uniknąć rozpoznania. Jeżeli spotkasz podejrzanego mężczyznę - zachowaj szczególną ostrożność i zadzwoń na numer 112. Śledź komunikaty Policji" - apelowano. Wyznaczono także nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu podała w sobotę, że stan funkcjonariuszy jest krytyczny i zagrażający życiu.

Obława trwała ponad 10 godzin. Przed godziną 10:00 w sobotę policja zatrzymała 44-latka w okolicy Stadionu Olimpijskiego na ul. Kanałowej. Jak informowaliśmy, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak podczas konferencji prasowej powiedział: - Mężczyzna został zatrzymany na terenie Wrocławia. Policjanci zauważyli go i od razu podjęli pościg za mężczyzną. Próbował jeszcze zbiec, nie udało mu się to. Został skutecznie obezwładniony i zatrzymany przez funkcjonariuszy. Maksymilian F. miał przy sobie broń podczas zatrzymania.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, Prokuratura Krajowa poinformowała, że Maksymilianowi F. zostaną postawione zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów. Strzelaninę we Wrocławiu skomentował również minister spraw wewnętrznych i administracji. "Jesteśmy myślami z ciężko rannymi funkcjonariuszami policji, którzy walczą o życie w szpitalu" - mówił Paweł Szefernaker.

W sobotę 2 grudnia rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Karol Borchólski powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że Maksymilian F. "zostanie przewieziony do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie usłyszy zarzuty". W niedzielę Sąd we Wrocławiu podjął decyzję o trzymiesięcznym areszcie dla Maksymiliana F. Podejrzany utrzymywał, że nie pamięta całego zdarzenia. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu przekazał na poniedziałkowej konferencji, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany dopuścił się zarzucanych mu czynów w tym usiłowania zabójstwa dwóch policjantów i spowodowania u nich ciężkich obrażeń ciała. Jednocześnie zachodzi uzasadniona obawa, że podejrzany może mataczyć, utrudniać postępowanie oraz popełnić kolejne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu.