Wrocław. 31-latka zmarła na komendzie. Rodzina dowiedziała się o tym po ponad 2 miesiącach

Jak podaje Polsat News, 31-letnia Malwina została przyłapana na kradzieży w sklepie i zatrzymana przez policję 6 marca tego roku. Kobieta miała podejrzewać, że może być w ciąży, a także skarżyć się na zły stan zdrowia. Funkcjonariusze zabrali ją do lekarza, ten jednak stwierdził, że nie ma przeciwwskazań, aby umieścić ją w izbie zatrzymań. "Następnego dnia kobieta zmarła. Sekcja zwłok wykazała, że mogła zostać dotkliwie pobita" - informuje stacja.

REKLAMA

Zobacz wideo Wrocław: zatrzymano 44-latka. Miał strzelić do policjantów

Wrocław. 31-latka zmarła na komendzie. Rodzina dowiedziała się o tym po 2 miesiącach

O śmierci 31-latki nie została zawiadomiona jej rodzina. Matka kobiety dowiedziała się o tym, kiedy po dwóch miesiącach chciała zgłosić zaginięcie córki. - Ja byłem zszokowany, przyjechała do mnie rodzina i powiedziała, że ich córka, siostra zginęła w komisariacie policji. Zapytałem się skąd o tym wiedzą. Odpowiedziały, że właśnie "sęk w tym, że myśmy nie wiedziały, że moja córka, moja siostra nie żyje, ponieważ miała pojechać do zakładu karnego na Kleczkowską we Wrocławiu, ale tam nigdy nie dotarła" - powiedział Wojciech Kasprzyk, pełnomocnik rodziny Malwiny.

W sprawie śmierci 31-latki zostało wszczęte śledztwo, a akta sprawy trafiły do prokuratury, dlatego - jak twierdzi policja - nie mogli zawiadomić bliskich kobiety. - Nie mam pojęcia, dlaczego policja tego nie zrobiła. Tutaj nie ma wątpliwości, prokuratura nie informuje o śmierci kogokolwiek, to zawsze jest zadanie policji - przekazała w rozmowie z Polsat News Anna Płaczek-Grzelak z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Okoliczności zdarzenia nie są znane. Postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety zostało umorzone przez prokuraturę.

***