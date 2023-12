Zimowa pogoda nie odpuści prędko. Świadczą o tym prognozy synoptyków z portalu dobrapogoda.pl, którzy poinformowali o wpływie antycyklonu Dunja znad Rumunii. Wywoła on silny mróz, który miejscami osiągnie -20/-15 stopni Celsjusza.

Pogoda. Antycyklon Dunja sprowadzi mróz do Polski

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazali, że w poniedziałek (4 grudnia) można spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia, które miejscami przyniesie opady śniegu. Na zachodzie Polski pojawi się więcej rozpogodzeń bez opadów. Temperatura wyniesie od -4 stopni Celsjusza na południu do 0 stopni na zachodzie. Wiatr tego dnia będzie słaby i umiarkowany, a miejscami porywisty z kierunków zachodniego i południowego. W nocy z poniedziałku na wtorek w południowej części kraju pojawi się silny mróz wynoszący nawet do -17 stopni.

We wtorek (5 grudnia) temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni na południu do -1 na zachodzie. Tego dnia pojawi się słaby i umiarkowany wiatr, który przybierze porywistą postać na południu. Silny mróz ponownie pojawi się w nocy, kiedy termometry wskażą lokalne spadki od -10 do -15 stopni.

Kiedy będzie cieplej? Synoptycy wskazali możliwy termin odwilży w Polsce

IMGW poinformował, że lekkiego ocieplenia można spodziewać się w środę (6 grudnia) na zachodzie kraju, gdzie pojawi się deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź. Temperatura wyniesie wówczas od -4 stopnie na wschodzie do 3 stopni na zachodzie. Natomiast w czwartek (7 grudnia) odwilż nastąpi także w centrum Polski, gdzie spadnie deszcz ze śniegiem lub śnieg. Termometry mogą wskazać wówczas od -3 stopni na północnym wschodzie do 4 stopni na zachodzie kraju.

Synoptycy z portalu fanipogody.pl zapowiadają, że pierwsza dekada grudnia będzie bardzo zimna, ale są szanse, że jeszcze w tym miesiącu nastąpi cieplejszy okres. Według aktualnych prognoz można się go spodziewać około 9-10 grudnia, kiedy Polska znajdzie się w zasięgu polarnomorskich mas powietrza.