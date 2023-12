Do zdarzenia doszło w sobotę (2 grudnia). Pomimo trudnych warunków atmosferycznych ojciec wraz z trójką dzieci w wieku 10, 11 i 14 lat wyszedł na szlak w kierunku Połoniny Wetlińskiej (województwo podkarpackie).

REKLAMA

Zobacz wideo Zderzenie dwóch aut w Lublinie. Policja opublikowała nagranie ku przestrodze

Połonina Wetlińska. Ojciec wyszedł z dziećmi na szlak. Nie zdołali dojść do "Chatki Puchatka"

Zgłoszenie o turystach, którzy z powodu opadów deszczu, silnego wiatru i grubej pokrywy śnieżnej stracili orientację, wpłynęło do bieszczadzkiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego o godzinie 16:20, prawie godzinę po zachodzie słońca. Z powodu zmęczenia rodzina nie była w stanie kontynuować marszu w kierunku schronu turystycznego "Chatka Puchatka".

Za pomocą aplikacji "Ratunek" udało się ustalić dokładne położenie ojca i trójki dzieci. Jak relacjonuje GOPR na Facebooku, pierwsza grupa ratowników dotarła do poszkodowanych w ciągu nieco ponad godziny. Rodzina została zabezpieczona przed trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Akcja ratunkowa w Bieszczadach. Zziębniętej rodzinie pomogło 13 ratowników

Po przybyciu kolejnego zespołu ratowniczego ojciec z trójką dzieci zostali przetransportowani do dyżurki w schronie BdPN na Połoninie Wetlińskiej, by mogli się ogrzać i przygotować do właściwej ewakuacji. Ostatecznie akcja sprowadzenia poszkodowanych do Wetliny odbyła się o północy. Uczestniczyło w niej 13 ratowników ze stacji ratunkowych w Ustrzykach Górnych i Cisnej oraz ratownicy, którzy na co dzień zamieszkują Wetlinę. "Niestety nie wszyscy potraktowali na poważnie wszelkie alerty, pogodę, jaka była w górach, co więcej ostrzeżenia ratownika, żeby sobie odpuścić wyjście w góry. Skończyło się wymagającą czasu i siły akcją ratunkową" - skwitowało GOPR w mediach społecznościowych.