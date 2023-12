9-letnia Kasia sprzedawała przetwory, by zebrać pieniądze na operację. Do niedzieli. "Prawdziwy cud"

W niedzielę 3 grudnia przed godziną 22:00 licznik internetowej zbiórki na portalu siepomaga.pl na operację kręgosłupa Kasi Kośmider w Stanach Zjednoczonych wskazywał 870 tysięcy złotych, czyli ponad 128 procent wymaganej kwoty. Zaledwie 16 godzin wcześniej było to ok. 20 tysięcy. Co spowodowało tak nagły wzrost zainteresowania zbiórką? Historię Kasi opisał na portalu X Damian Żurawski, radny z Sosnowca.

Będzin. 9-letnia Kasia sprzedawała przetwory, by zebrać pieniądze na operację

Kasia Kośmider ma dysplazję diastroficzną, wrodzoną wadę serca - ubytek przegrody międzykomorowej, stopy końsko-szpotawe. Ma również dodatkowy półkręg w części piersiowej kręgosłupa. "Kasia przeszła już 11 operacji! Po zabezpieczeniu kręgosłupa będzie mogła w końcu odetchnąć, nie myśleć o kolejnym bólu, szpitalu, unieruchomieniu, izolacji… Zacząć cieszyć się dzieciństwem, na jakie zasługuje!" - pisała mama 9-latki. Przekazała także, że rodzina znalazła lekarza ze Stanów Zjednoczonych, który podejmie się operacji kręgosłupa, ale koszt zabiegu jest ogromny. "Dr Feldman nie chce przesuwać operacji w czasie, skolioza postępuje szybko, za chwilę może być za późno. Operacja ma się odbyć latem 2024 r." - przekazała.

Damian Żurawski poinformował, że 9-latka razem z mamą sprzedaje własnoręcznie przygotowane przetwory, w ten sposób zbierając środki na operację kręgosłupa. W niedzielę 3 grudnia dziewczynka miała pojawić się w Sosnowcu, przy ul. Mariackiej obok kościoła na Pogoni. "Chciałbym Was serdecznie poprosić o wsparcie i odwiedzenie jej. Razem możemy sprawić Kasi małą niespodziankę" - zaapelował. Żurawski wskazał, że Kasia ma tylko jedno życzenie do Mikołaja: "Marzy o tym, aby zakończyła się zbiórka i mogła spędzać jak najwięcej czasu ze swoimi rodzicami, którzy dwoją się i troją, żeby ją uratować". Jej życzenie się spełniło.

Historia Kasi poruszyła internautów. Do akcji włączyli się m.in. Krzysztof Stanowski i profil MLH

Zbiórkę udostępnili na swoich kontach w mediach społecznościowych m.in. Krzysztof Stanowski, profil Make Life Harder, Marcin Gortat i Robert Mazurek. Współzałożyciel Kanału Sportowego dopingował swoich obserwujących na portalu X do przekraczania kolejnych kwot do północy, do obiadu i tak do osiągnięcia celu, czyli 646 tysięcy złotych. "Do obiadu będzie po wszystkim. Zamiast dodatkowego ziemniaczka, złotóweczka dla Kasi. Dziewczynka wraz z mamą zrobiły piękną akcję ze sprzedażą tych przetworów, po prostu strzał w dziesiątkę. Ale niech już nie marzną" - pisał przed 11:00 Stanowski.

Profil Make Life Harder postępy w zbiórce relacjonował na Instagramie w kolejnych stories. Po zebraniu wymaganej kwoty opublikowano wiadomość od Żurawskiego oraz podziękowania dla zaangażowanej społeczności obserwujących. "Jeśli mielibyśmy jakieś życzenie, chcielibyśmy, żeby takie zbiórki nie były potrzebne. Bo każda to słodko-gorzki obrazek. Z jednej strony onieśmielająca wręcz dobroć i bezinteresowność ludzi. Z drugiej: system nie działa" - napisali autorzy, przyznając się do "łezki w oku".

Przetwory Kasi i jej mamy trafią do domów dziecka

Niemal dokładnie po upływie doby od pierwszego wpisu Damian Żurawski poprosił internautów o wskazanie osób, do których powinny trafić przetwory Kasi i jej mamy. "Zostało bardzo dużo przetworów. Kasia nie będzie musiała już sprzedawać w te zimne dni przetworów, teraz będzie mogła każdą wolną chwilę spędzać ze swoimi rodzicami i bliskimi. To, co dziś się wydarzyło, jest do nieopisania. Zadzwoniła Kasia, poprosiła mnie, żebym wszystkie syropy i dżemy podarował dzieciom z domu dziecka. Napiszcie, gdzie jeszcze możemy je podarować" - wskazał.