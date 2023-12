O. Rydzyk ubolewa nad losem polskiej młodzieży i wskazuje winnego. "Internety"

W sobotę na Arenie Toruń pracownicy Radia Maryja i słuchacze świętowali 32. urodziny rozgłośni. Na imprezie pojawiło się na wielu polityków Zjednoczonej Prawicy, m.in. Zbigniew Ziobro, Przemysław Czarnek, Beata Kempa czy Antoni Macierewicz. Ojciec Tadeusz Rydzyk z ambony nie skupił się jednak wyłącznie na polityce, ale i poświęcił uwagę młodzieży.

O. Rydzyk ubolewa nad losem polskiej młodzieży. Znalazł winnego

- Widzicie, co się dzieje w Polsce? Młodzież została uwiedziona przez te internety. Trzeba się wziąć do roboty. Chcecie, żeby Polska zginęła? Polska Jana Pawła II? Chcecie, żeby papieża obrzucono błotem? Nie? To trzeba się za młodzież wziąć - ocenił redemptorysta. Wskazał też tych, którzy powinni "coś zrobić" z najmłodszym pokoleniem Polaków. - Młodzież poderwać (powinni - red.) wszyscy: księża, nauczyciele, rodzice i dziadkowie. Do roboty, naprawdę. Przekazać historię. Nie żartuję - podkreślał.

Oprócz "internetów" Rydzyk zaatakował także i media. - Nawet gdyby tam nie wiadomo co pisali, sprawdźcie. I mówcie innym. To jest coś strasznego. Tutaj jeden taki człowiek robi anteny satelitarne. I przyszła taka pani. 92-latka chyba. Powiedziała: "Niech mi pan założy tę antenę, bo mi się zepsuła chyba. Bo TVN-u oglądać nie mogę" - powiedział, czym rozbawił zebranych. - Wy się śmiejecie. Ale ile lat my to mówimy. Jakie są kłamstwa w mediach. Polacy to piją jak wodę. I katolicy. Ilu ludzi jeszcze wczoraj pytało mnie o maybachy. Co za głupota. Ale to byli towarzysze. Oni rozprowadzali takie wiadomości - dodał.

Andrzej Duda napisał list do o. Rydzyka. "Radio Maryja to wyjątkowe dzieło"

Z okazji urodzin Radia Maryja Andrzej Duda napisał list do Tadeusza Rydzyka. "Z okazji 32. rocznicy działalności Radia Maryja składam na ręce Ojca Dyrektora najlepsze życzenia i gorące pozdrowienia dla wszystkich duchowych opiekunów, pracowników, dobroczyńców oraz słuchaczy tej ważnej i zasłużonej rozgłośni. Gratuluję i z całego serca dziękuję wszystkim, którzy współtworzą to wyjątkowe dzieło. Są Państwo wielką wspólnotą ożywianą pragnieniem służby Bogu i bliźnim, zatroskaną o dobro wspólne Polaków i wolnej Rzeczypospolitej. O trwałości tej wspólnoty stanowią fundamenty, na których się opiera: wartości chrześcijańskie i patriotyczne, wspólna modlitwa, wzajemne wsparcie duchowe oraz gotowość do materialnej pomocy osobom potrzebującym" - przekazał prezydent.

"Realizując wskazania Kościoła katolickiego, Radio Maryja spopularyzowało ideę zaangażowania w sprawy publiczne i odpowiedzialności za ład moralny nie tylko w wymiarze indywidualnym, lecz także społecznym. Właśnie ta motywacja, a jednocześnie talenty organizacyjne, niespożyta energia i twórczy rozmach Ojca Dyrektora oraz współpracowników owocują wciąż nowymi inicjatywami religijnymi, społecznymi, kulturalnymi i edukacyjnymi" - napisał Andrzej Duda. Cały list można znaleźć na stronie prezydenta.