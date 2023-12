Oburzający film klientki z Tarnowskich Gór. Gdy zobaczyła karpie, wezwała policję

Sprawę opisał tygodnik z Tarnowskich Gór "Gwarek". Klientka sklepu zamieściła na Facebooku nagranie, na którym widać, że karpie w sklepie w Tarnowskich Górach (woj. śląskie) są sprzedawane bez wody, leżą na lodzie i się duszą. - Rozmawiałam ze sprzedającą. Usłyszałam, że żywe nie są i co roku mają taką akcję, a pani sprzedawać starych karpi nie będzie - powiedziała kobieta w rozmowie z tygodnikiem.

Tarnowskie Góry. Karpie bez wody na sklepowej ladzie. Nagranie poruszonej klientki

Na filmie, który opublikowała mieszkanka Tarnowskich Gór, widać ledwo oddychające karpie, leżące na lodzie, bez dostępu do wody. "Jak wielkim wysiłkiem dla tak dużej sieci sklepów musi być pozostawienie ich w basenie do momentu sprzedaży? Firma Carrefour kontynuuje błędy swoich poprzedników" - oceniła klientka. To nawiązanie do sprawy skazania po prawie 10 latach trzech pracowników hipermarketu, w którym sprzedawano ryby w niehumanitarny sposób. Warszawski sąd wydał przełomowy wyrok w sprawie znęcania się nad karpiami i skazał pracowników sklepu na kary więzienia w zawieszeniu.

"Niestety pomimo interwencji w punkcie obsługi klienta karpie nie mogły liczyć na swobodny oddech" - przekazała klientka z Tarnowskich Gór. Jednocześnie podziękowała za szybką interwencją wezwanej na miejsce policji z Komendy Powiatowej w Tarnowskich Górach oraz "egzekwowanie nie tylko przepisów prawa, ale przede wszystkim wykazanie się ludzką empatią wobec tych istot, które same bronić się nie potrafią".

Karpie bez wody na sklepowej ladzie. Sieć Carrefour odniosła się do sprawy

Do sprawy odniosła się sieć Carrefour. "Zapoznaliśmy się z sytuacją w tym punkcie i przeanalizowaliśmy ją przez nasz dział jakości. Informujemy, że niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia wzmocniliśmy kontrolę przyjęć dostaw oraz ekspozycji ryb na lodzie. Zgodnie z naszą polityką - jednym z priorytetów jest realizacja programu Act For Food w zakresie ochrony bioróżnorodności i poprawy dobrostanu zwierząt. Dołożymy wszelkich starań, aby takie zdarzenia nie miały więcej miejsca" - cytuje komunikat firmy "Gwarek". I przypomina zalecenia głównego lekarza weterynarii o tym, żeby sprzedaż karpi odbywała się wyłącznie po uprzednim ich uśmierceniu. Żywe ryby powinny znajdować się w basenach z czystą, napowietrzaną wodą. Wymiana wody powinna następować co 12 godzin.