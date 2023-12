Strzelanina we Wrocławiu. Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla Maksymiliana F.

W sobotę wieczorem prokurator postawił 44-letniemu Maksymilianowi F. zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów. Mężczyzna zaatakował z bronią w ręku dwóch funkcjonariuszy w piątek późnym wieczorem. Obaj w ciężkim stanie są w szpitalu. Policja zatrzymała Maksymiliana F. w sobotę rano.

Zobacz wideo Wrocław: zatrzymano 44-latka. Miał strzelić do policjantów

Strzelanina we Wrocławiu. Zarzuty dla Maksymiliana F. Grozi mu dożywocie

Zatrzymany i poszukiwany wcześniej listem gończym Maksymilian F. został doprowadzony w sobotę ok. godziny 19:00 do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Tam śledczy go przesłuchali i postawili mu zarzuty. Według przekazanych przez Prokuraturę Krajową informacji dotyczą one usiłowania zabójstwa dwóch policjantów. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Podczas składania wyjaśnień miał utrzymywać, że nie pamięta całego zdarzenia.

Przypomnijmy: w piątek tuż po godz. 22.30 na ulicy Sudeckiej na wrocławskich Krzykach "doszło do skrajnie niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dwóch funkcjonariuszy i transportowanej pojazdem osoby, która była poszukiwana listem gończym". "Niestety jej następstwem jest fakt, że obaj policjanci przebywają obecnie w stanie zagrażającym ich życiu i zdrowiu w placówkach medycznych" - czytamy. Policja nie ujawniła, co dokładnie wydarzyło się w policyjnym samochodzie. Szczegóły, które pojawiają się w mediach, nie są oficjalnie potwierdzone. Świadkiem strzelaniny był jeden z przechodniów. Jak relacjonuje TVN24, usłyszał strzały, a ze stojącego na ulicy samochodu wybiegł mężczyzna. Na miejsce wezwano patrol policji. Kiedy funkcjonariusze podeszli do zaparkowanego pojazdu, okazało się, że to nieoznakowany radiowóz.

O stanie postrzelonych policjantów mówił w niedzielę mł. asp. Tomasz Nowak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. "W dalszym ciągu znajdują się w stanie krytycznym". "Lekarze walczą o ich życie" - przekazał. Więcej na ten temat piszemy w poniższym tekście: