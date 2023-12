Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 roku zarejestrowano 155,8 tysięcy nowych związków małżeńskich, z czego 51 procent stanowiły małżeństwa wyznaniowe (zawarte w kościołach i związkach wyznaniowych oraz jednocześnie zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego). Ich odsetek jednak z roku na rok sukcesywnie maleje. W 2010 roku wynosił on 68 procent, a jeszcze nieco ponad 20 lat temu było to powyżej 70 procent. Największy spadek nastąpił jednak w okresie pandemii. W 2020 roku zanotowano najniższą liczbę zawartych małżeństw w latach powojennych. Z powodu restrykcji ślub wzięło wówczas zaledwie 145 tysięcy par.

Księża skarżą się na zarobki. Za śluby tylko kilka tysięcy

Malejąca liczba zawieranych ślubów kościelnych to zmora wielu księży w całej Polsce. Niektórzy duchowni mimo wysokich cen sakramentów, które od lat rzekomo kosztują "co łaska", nadal skarżą się na swoją sytuację materialną. - Ludzie myślą, że ja mam im dawać sakramenty za darmo, bo od tego jestem - żalił się w rozmowie z portalem Onet jeden z księży z parafii pod Kępnem (woj. wielkopolskie). - Może to i prawda, ale lekarz też ponoć jest z powołania, a za leczenie bierze grube pieniądze - podkreślał duchowny.

Ksiądz przyznał, że jedynym sakramentem, za który nie pobiera opłat, jest chrzest. Za udzielenie ślubu posiada jednak cennik. - Młodzi na wesele wydają krocie, więc ja nie mogę być pominięty. Kasuję po 600-800 zł od ludzi biedniejszych, do nawet 1500 zł od bogaczy. To wbrew pozorom nie są tak duże pieniądze - stwierdził kapłan, który jak przyznaje z uwagi na niewielką liczbę ślubów, rocznie jest w stanie zarobić tylko kilka tysięcy.

Proboszcz: Kiedyś ze ślubów były bardzo fajne pieniążki

- Ja mam taką zasadę, że gdy przychodzą do mnie narzeczeni i chcą ustalić termin ślubu, to nic sam nie mówię o finansach - tłumaczył proboszcz z parafii na Podhalu. Zaznaczył, że kiedy pary same spytają o kwotę, odpowiada "'co łaska', ale inne pary dawały 'tyle i tyle'". - Pokazuję przy tym swój rejestr, gdzie są wpisane kwoty. Zazwyczaj dostaję za ślub 1000 zł. Ktoś powie, że to dużo. Ja jestem przeciwnego zdania - stwierdził.

Rzadko mi się zdarza, by ktoś powiedział mi, że drogo sobie liczę za mszę ślubną. Ale gdy taka sytuacja ma miejsce, to spokojnie pytam: ile młodzi wydają na samą dekorację kościoła, czy 'talerzyk' w lokalu. To są grube tysiące. Skoro mają na takie rzeczy środki, w tej sytuacji mi też nie powinni skąpić

- podkreślił ksiądz.

Podhalański proboszcz przyznał w rozmowie z portalem, że faktycznie w latach 90. za ślub księża brali znacznie mniej niż teraz, czyli od 200 do 300 złotych, jednak wtedy "ludzie zarabiali dużo mniej i nie robili takich wielkich i hucznych wesel jak obecnie". Podkreślił również, że w tamtych czasach ślubów było znacznie więcej, nawet kilkadziesiąt rocznie. - Wówczas można było brać po 200 zł za ceremonię i tak wychodziły z tego bardzo fajne pieniążki - stwierdził ksiądz. Zaznaczył, że obecnie mimo podniesienia cennika, do zarobków z najlepszych czasów już nie wróci.