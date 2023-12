Policjanci z Wrocławia walczą o życie. Maksymilian F. z zarzutami usiłowania zabójstwa

Mł. asp. Tomasz Nowak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przekazał w niedzielę rano w rozmowie z PAP cytowanej przez Tvn24.pl, że funkcjonariusze "w dalszym ciągu znajdują się w stanie krytycznym" i "lekarze walczą o ich życie". Policjanci są w wieku 47 lat, mają odpowiednio 19 i 26 lat doświadczenia w służbie. Z dotychczasowych medialnych doniesień wynika, że zostali postrzeleni w głowy. W sobotę wieczorem 44-letni Maksymilian F. usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa funkcjonariuszy. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

REKLAMA

Zobacz wideo Wrocław: zatrzymano 44-latka. Miał strzelić do policjantów

Wrocław. 44-letni Maksymilian F. z zarzutami

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przekazała w sobotnim komunikacie, że w piątek tuż po godz. 22.30 na ulicy Sudeckiej "doszło do skrajnie niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dwóch funkcjonariuszy i transportowanej pojazdem osoby, która była poszukiwana listem gończym".

Wiadomo, że 44-letni Maksymilian F. był poszukiwany, bo miał do odbycia karę 6 miesięcy więzienia za oszustwo. Jak podała "Rzeczpospolita", miał zostać zatrzymany w mieszkaniu. Policjanci przewozili mężczyznę do pomieszczenia dla zatrzymanych. "Był jedynie spięty kajdankami z przodu. W pewnym momencie na Sudeckiej jakieś kilkaset metrów od komisariatu wyjął broń i oddał do siedzących na przednich fotelach funkcjonariuszy dwa strzały w głowę z tzw. przyłożenia. To nie był żaden profesjonalny pistolet, raczej broń czarnoprochowa" - informował Onet.pl. Sprawca następnie uciekł.

To przechodzień miał wezwać patrol, który podjechał do nieoznakowanego radiowozu. Tam funkcjonariusze znaleźli dwóch rannych policjantów. Chwilę później na miejscu pojawiło się pogotowie, które akurat tamtędy przejeżdżało. Funkcjonariuszy reanimowano, następnie trafili do szpitala. 44-letniego Maksymiliana F. zatrzymano w sobotę rano.