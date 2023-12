W niedzielę (3 grudnia) w całym kraju czeka nas duże zachmurzenie. Po południu możliwe przejaśnienia. Nadal w całym kraju spodziewane są przelotne opady śniegu, jednak o zmniejszonej intensywności. Nad samym morzem opady deszczu ze śniegiem. Przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich Śląska i Małopolski miejscami o 7 centymetrów, na wybrzeżu o 8-10 centymetrów. Jak kształtować się będą kolejne dni?

Do Polski nadciągają silne mrozy? Nawet 15 stopni poniżej zera

W najbliższych dniach opady śniegu mogą występować przelotnie jedynie w niektórych regionach kraju. Co jednak istotne, nasili się mróz za sprawą chłodnego powietrza napływającego z północy Europy. Dodatkowo sytuację tę pogłębi wyż, który rozbuduje się w centralnej części kontynentu. Już najbliższej nocy (z 3 na 4 grudnia) temperatura na południu kraju spadnie do -15 stopni Celsjusza. Taka sytuacja może utrzymywać się przez cały tydzień. Po kilkudniowych mrozach od zachodu do Polski napływać będą cieplejsze masy powietrza, które przyniosą nieco wyższą temperaturę, ale i kolejne opady śniegu. Czy więc są szanse na białe święta?

Jaka pogoda pod koniec roku?

Najnowsza aktualizacja modelu ECMWF pokazuje, że mimo pierwszej dekady grudnia z temperaturą poniżej normy wieloletniej, druga utrzymywać się już będzie w granicy normy klimatycznej. Oznacza to znaczne ocieplenie w stosunku do obecnych warunków meteorologicznych. Najsilniejsza odwilż pojawi się na zachodzie kraju. Tam okresowo możliwa temperatura około 10 stopni Celsjusza.

Utrzymywać się będzie kontrast termiczny między chłodnym wschodem i cieplejszym zachodem. Nie ma więc złudzeń co do tego, że zima potrwa aż do końca roku. Według przewidywań synoptyków pogoda w kolejnych tygodniach będzie coraz bardziej przypominać zimy z ostatnich lat, podczas których dominowały dodatnia temperatura i brak śniegu.