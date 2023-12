Utrudnienia na kolei. Niektóre pociągi opóźnione nawet o kilka godzin

Z informacji dostępnych na stronie internetowej PKP PLK wynika, że (według stanu na niedzielę ok. godz. 8.30) pociąg z Przemyśla do Rzeszowa opóźniony był o 1,5 h, z Przemyśla do Gdyni o 3,5 h, a z Przemyśla do Berlina o blisko 2,5 h. Jak przekazano, powodem są "złe warunki atmosferyczne - oblodzona sieć trakcyjna" na trasie Jarosław-Łańcut. O ponad 4 h opóźniony jest z kolei pociąg z Przemyśla do Świnoujścia. Pociąg z Warszawy do Przemyśla ma natomiast opóźnienie wynoszące blisko 3 h. To właśnie w Przemyślu, jak podaje IMGW, odnotowano ostatniej doby największe opady - 24,1 mm.

Trudne warunki z powodu intensywnych opadów śniegu występują też na drogach krajowych w całej Polsce. Drogi są wprawdzie przejezdne, ale musiało na nie wyjechać ponad 3 tysiące jednostek sprzętu do odśnieżania - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

"Warunki pogodowe mają negatywny wpływ na przejezdność w 15 z 16 województw" - czytamy w komunikacie. Ślisko - między innymi przez błoto pośniegowe - jest na drogach w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, lubuskim, podlaskim, w południowo-zachodniej części kujawsko-pomorskiego, lokalnie w podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Jedynym województwem, w którym nie pada śnieg, jest pomorskie - jednak w niedzielę ma się on pojawić również tam.

IMGW: Opady śniegu i deszczu ze śniegiem

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w niedzielę wystąpią "miejscami opady śniegu, nad samym morzem także deszczu ze śniegiem". "Przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich Śląska i Małopolski miejscami o 7 cm, w strefie nadmorskiej o 8-10 cm. Temperatura maksymalna od -3°C do 0°C, nad morzem do 4°C; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów - lokalnie około -6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 60 km/h. Porywy wiatru mogą powodować zawieje i zamiecie śnieżne" - czytamy.