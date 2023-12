W sobotę wieczorem prokurator postawił 44-letniemu Maksymilianowi F. zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów. Mężczyzna zaatakował z bronią w ręku dwóch funkcjonariuszy w piątek późnym wieczorem. Obaj w ciężkim stanie są w szpitalu. Maksymilian F. został zatrzymany w sobotę rano.

Zobacz wideo Wrocław: zatrzymano 44-latka. Miał strzelić do policjantów

Strzelanina we Wrocławiu. Są zarzuty dla Maksymiliana F. Grozi mu dożywocie

Zatrzymany i poszukiwany wcześniej listem gończym Maksymilian F. został doprowadzony w sobotę ok. godziny 19:00 do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Tam śledczy go przesłuchali i postawili mu zarzuty - informuje TVN24. - Prokurator przedstawi Maksymilianowi F. zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów, kwalifikowane z artykułu 13 § 1 Kodeksu karnego w związku z artykułem 148 § 3 Kodeksu karnego - zapowiadał wcześniej rzecznik Prokuratury Krajowej Karol Borchólski. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Maksymilian F. zaatakował dwóch policjantów. Są w ciężkim stanie

W sobotę rano Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu poinformowała, że w piątek tuż po godz. 22.30 na ulicy Sudeckiej "doszło do skrajnie niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dwóch funkcjonariuszy i transportowanej pojazdem osoby, która była poszukiwana listem gończym". "Niestety jej następstwem jest fakt, że obaj policjanci przebywają obecnie w stanie zagrażającym ich życiu i zdrowiu w placówkach medycznych" - czytamy. Policja nie ujawniła, co dokładnie wydarzyło się w policyjnym samochodzie. Szczegóły, które pojawiają się w mediach, nie są oficjalnie potwierdzone. W sobotę rano przekazano, że Maksymilian F. został zatrzymany.

Do strzelaniny doszło w piątek przed godziną 23:00 przy ulicy Sudeckiej 90 na wrocławskich Krzykach. Według medialnych doniesień świadkiem był jeden z przechodniów. Jak relacjonuje TVN24, na osiedlu usłyszano strzały, a ze stojącego na ulicy samochodu wybiegł mężczyzna. Na miejsce wezwano patrol policji. Kiedy funkcjonariusze podeszli do zaparkowanego pojazdu, okazało się, że to nieoznakowany radiowóz.