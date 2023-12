Strzelanina we Wrocławiu. Były komendant policji wylicza błędy. "Aż włos się na głowie jeży"

W sobotę Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu poinformowała, że w piątek tuż po godz. 22.30 na ulicy Sudeckiej "doszło do skrajnie niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dwóch funkcjonariuszy i transportowanej pojazdem osoby, która była poszukiwana listem gończym". "Niestety jej następstwem jest fakt, że obaj policjanci przebywają obecnie w stanie zagrażającym ich życiu i zdrowiu w placówkach medycznych" - czytamy. Policja nie ujawniła, co dokładnie wydarzyło się w policyjnym samochodzie. Szczegóły, które pojawiają się w mediach, nie są oficjalnie potwierdzone. Były komendant główny policji generał Andrzej Matejuk w rozmowie z portalem onet.pl wskazuje na błędy, jakie mogli popełnić funkcjonariusze.

Były komendant główny o strzelaninie we Wrocławiu. "Aż włos się na głowie jeży"

Generał Andrzej Matejuk, który był szefem polskiej policji w latach 2008-2012, uważa, że "nie ma żadnego wytłumaczenia" dla sposobu, w jaki w piątek policja zatrzymała Maksymiliana F. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym. Według rozmówcy portalu policjanci nie powinni zabierać osoby poszukiwanej z miejsca zamieszkania bez przeszukania. Taki sam błąd miał popełnić również drugi patrol. 44-latek w sieci zamieszczał nagrania, na których wprost groził policjantom i mówił, że "jeżeli policja będzie próbowała się do niego zbliżyć, otworzy ogień pierwszy".

To bulwersujące lekceważenie podstawowych obowiązków z zakresu bezpieczeństwa. Aż włos się na głowie jeży. Przecież piony kryminalne zbierają informacje nie tylko ze swoich poufnych źródeł, ze "środowisk", ale także ze źródeł otwartych

- stwierdził generał. Wskazał również, że policjanci mogli źle ocenić poszukiwanego mężczyznę, ponieważ list gończy dotyczył oszustwa. Matejuk przypuszcza, że policjanci mogli uznać 44-latka za niegroźnego "białego kołnierzyka".

Wrocław. 44-latek zatrzymany przez policję

Przypomnijmy: policja zatrzymała 44-letniego Maksymiliana F. w sobotę rano. "Posiadający broń i usiłujący oddalić się 44-latek, został zauważony przez policjantów, a następnie obezwładniony. Niebezpieczny i poszukiwany listem gończym przestępca, który doprowadził do sytuacji następstwem której są ciężkie obrażenia i hospitalizacja dwóch funkcjonariuszy, przebywa teraz w policyjnym areszcie. Wszystko wskazuje na to, że odpowie za usiłowanie zabójstwa i grozić mu może kara dożywotniego pozbawienia wolności" - przekazali policjanci z Wrocławia.

