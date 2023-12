Dachowanie auta w Bodzentynie. Do szpitala trafiły trzy osoby, w tym dwoje dzieci

Trzy osoby, w tym dwoje dzieci trafiły do szpitala w wyniku dachowania samochodu osobowego. Do zdarzenia doszło na poboczu drogi wojewódzkiej numer 751 w Bodzentynie (woj. świętokrzyskie). Policja zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę.

