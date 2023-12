Prokuratura Krajowa poinformowała, że Maksymilian F. usłyszy zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów. Sprawę strzelaniny we Wrocławiu skomentował również minister spraw wewnętrznych i administracji. "Jesteśmy myślami z ciężko rannymi funkcjonariuszami policji, którzy walczą o życie w szpitalu" - przekazał Paweł Szefernaker.

REKLAMA

Zobacz wideo Wrocław: zatrzymano 44-latka. Miał strzelić do policjantów

Strzelanina we Wrocławiu. Szef MSWiA pisze o wsparciu dla rodzin rannych policjantów

Szefernaker podkreślił, że rodziny policjantów, którzy ucierpieli w strzelaninie, "są objęte wszelkim możliwym wsparciem". "MSWiA i Państwo Polskie zawsze będą stały za funkcjonariuszami służb, którzy z narażeniem życia bronią bezpieczeństwa Polaków" - napisał minister spraw wewnętrznych i administracji na portalu X.

Prokuratura komentuje sprawę Maksymiliana F. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego więzienia

2 grudnia rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Karol Borchólski powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że Maksymilian F. "zostanie przewieziony do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie usłyszy zarzuty".

- Po przeprowadzeniu czynności procesowych z podejrzanym prokurator dolnośląskiego pionu PZ PK podejmie decyzję co do skierowania wniosku o zastosowanie wobec Maksymiliana F. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania - poinformował prokurator. Dodał, że przestępstwo, którego zdaniem śledczych dopuścił się Maksymilian F., jest zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności.