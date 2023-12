Maksymilian F. odpowie za usiłowanie zabójstwa policjantów. Miał postrzelić funkcjonariuszy w głowy

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przekazała w sobotnim komunikacie, że w piątek tuż po godz. 22.30 na ulicy Sudeckiej "doszło do skrajnie niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dwóch funkcjonariuszy i transportowanej pojazdem osoby, która była poszukiwana listem gończym". "Niestety jej następstwem jest fakt, że obaj policjanci przebywają obecnie w stanie zagrażającym ich życiu i zdrowiu w placówkach medycznych" - czytamy. Policja nie ujawnia, co dokładnie wydarzyło się policyjnym pojeździe. O szczegółach akcji informują za to nieoficjalnie media.

REKLAMA

Zobacz wideo Wrocław: zatrzymano 44-latka. Miał strzelić do policjantów

Wiadomo, że 44-letni Maksymilian F. był poszukiwany, bo miał do odbycia karę 6 miesięcy więzienia za oszustwo. Jak podała "Rzeczpospolita", miał zostać zatrzymany w mieszkaniu. Policjanci przewozili mężczyznę do pomieszczenia dla zatrzymanych. "Był jedynie spięty kajdankami z przodu. W pewnym momencie na Sudeckiej jakieś kilkaset metrów od komisariatu wyjął broń i oddał do siedzących na przednich fotelach funkcjonariuszy dwa strzały w głowę z tzw. przyłożenia. To nie był żaden profesjonalny pistolet, raczej broń czarnoprochowa" - informował Onet.pl. Sprawca następnie uciekł.

To przechodzień miał wezwać patrol, który podjechał do nieoznakowanego radiowozu. Tam funkcjonariusze znaleźli dwóch rannych policjantów. Chwilę później na miejscu pojawiło się pogotowie, które akurat tamtędy przejeżdżało. Funkcjonariuszy reanimowano, następnie trafili do szpitala. Ich stan jest ciężki. Wp.pl podaje, że obaj policjanci mają 47 lat. Jeden z nich miał zostać ranny w okolicy skroni, a drugi za prawym uchem.

Wrocław. 44-latek zatrzymany przez policję

44-letniego Maksymiliana F. zatrzymano w sobotę rano. "Posiadający broń i usiłujący oddalić się 44-latek, został zauważony przez policjantów, a następnie obezwładniony. Niebezpieczny i poszukiwany listem gończym przestępca, który doprowadził do sytuacji, następstwem której są ciężkie obrażenia i hospitalizacja dwóch funkcjonariuszy, przebywa teraz w policyjnym areszcie. Wszystko wskazuje na to, że odpowie za usiłowanie zabójstwa i grozić mu może kara dożywotniego pozbawienia wolności" - przekazali dolnośląscy funkcjonariusze.

"Jesteśmy myślami z ciężko rannymi funkcjonariuszami policji, którzy walczą o życie w szpitalu. Ich rodziny są objęte wszelkim możliwym wsparciem. MSWiA i Państwo Polskie zawsze będą stały za funkcjonariuszami służb, którzy z narażeniem życia bronią bezpieczeństwa Polaków" - przekazał w sobotę na platformie X szef MSWiA Paweł Szefernaker.

Za pomoc w zatrzymaniu Maksymiliana F. Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk wyznaczył 100 tys. zł nagrody. - Komendant zdecydował, że cała ta kwota zostanie przeznaczona na nagrody dla policjantów, którzy brali udział w poszukiwaniach i różnego rodzaju działaniach pomocowych - przekazał w rozmowie z money.pl asp. szt. Łukasz Dutkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.