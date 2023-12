Policjanci zakończyli obławę na 44-letniego mężczyznę poszukiwanego w związku ze strzelaniną, do której doszło we Wrocławiu. Maksymilian F. został zatrzymany, ponieważ w nocy z 1 na 2 grudnia miał postrzelić w głowy dwóch policjantów, o czym pisaliśmy na Gazeta.pl. Okazuje się, że 44-latek już miesiąc temu zapowiadał, że może dokonać ataku, a kilka lat wcześniej publikował w internecie filmy m.in. o antysemickim wydźwięku.

REKLAMA

Zobacz wideo Ukradł samochód i omal nie doprowadził do wypadku. Tłumaczył, że był zmęczony

Maksymilian F. groził policji miesiąc przed atakiem. "Próbujecie robić ze mnie przestępcę od wielu lat"

Jak poinformował Onet, Maksymilian F. miesiąc temu opublikował na Instagramie filmik, w którym stwierdził, że może w przyszłości zastosować przemoc wobec funkcjonariuszy. Stwierdził przy tym, że jest "maltretowany przez policję".

- Jeżeli policja będzie próbowała się do mnie zbliżyć, otworzę ogień pierwszy. Dlaczego? Odpowiedzcie sobie sami. Próbowali wbić mnie w jakiś program. Ja nie jestem przestępcą, ale stanę się nim, tak jak próbujecie robić ze mnie przestępcę od wielu, wielu lat - powiedział.

Strzelanina we Wrocławiu. Maksymilian F. mówił, że "lubi, jak wrogowie boją się"

Niepokojące materiały z udziałem Maksymiliana F. pojawiły się w sieci już cztery lata temu, o czym możemy przeczytać na portalu o2.pl. - Wystarczy ruszyć Żydów w Białym Domu i jest amba fatima (obsesja na punkcie czegoś - red.). Boją się i bardzo dobrze. Lubię, jak wrogowie się boją - mówił w czerwcu 2019 roku. 44-latek ostro krytykował również polskie władze, a nasz kraj nazywał "Bantustanem" (określenie słabego państwa).