Rzecznik dolnośląskiej policji o kulisach zatrzymania 44-latka we Wrocławiu. "Próbował uciec"

W nocy (2 grudnia) na terenie Wrocławia 44-letni mężczyzna w trakcie doprowadzenia do pomieszczenia dla osób zatrzymanych postrzelił dwóch policjantów. Według informacji przekazanych przez rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Łukasza Dutkowiaka funkcjonariusze w stanie krytycznym są obecnie hospitalizowani. Sprawca napaści po obławie zorganizowanej przez dolnośląskich policjantów został zatrzymany.

Przed godziną 10 oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak podczas konferencji prasowej przekazał, że sprawca ataku próbował uciekać przed dolnośląskimi funkcjonariuszami. - Mężczyzna został zatrzymany na terenie Wrocławia. Policjanci zauważyli go i od razu podjęli pościg za mężczyzną. Próbował jeszcze zbiec, nie udało mu się to. Został skutecznie obezwładniony i zatrzymany przez funkcjonariuszy - poinformował. Podkreślił, że Maksymilian F. w chwili zatrzymania miał przy sobie broń. Obecnie przebywa w policyjnym areszcie.

Dutkowiak zaznaczył, że do zatrzymania doszło w wyniku rozpoznania sprawcy z wizerunku. - Działania były skomplikowane z uwagi na aurę i charakter sprawy. Mężczyzna ten był poszukiwany listem gończym za wcześniejsze przestępstwa. Wiedział, że nie uniknie odpowiedzialności. Istniało także realne zagrożenie bezpieczeństwa i życia zdrowia mieszkańców, dlatego wydano alerty RCB - przekazał policjant. Alert otrzymali mieszkańcy Wrocławia i powiatu wrocławskiego.

Policjant odniósł się także do pytań o stan zdrowia poszkodowanych policjantów. - Zdarzenie było skrajnie niebezpieczne. Ucierpieli dwaj policjanci. Na temat jego okoliczności nie chciałbym przekazywać więcej informacji - mówił.

Artykuł aktualizowany