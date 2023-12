Rzecznik dolnośląskiej policji o kulisach zatrzymania 44-latka we Wrocławiu. "Próbował uciec"

W nocy (z 1 na 2 grudnia) na terenie Wrocławia 44-letni mężczyzna w trakcie doprowadzenia do pomieszczenia dla osób zatrzymanych postrzelił dwóch policjantów. Według informacji przekazanych przez rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Łukasza Dutkowiaka funkcjonariusze w stanie ciężkim są hospitalizowani. Sprawca napaści po obławie zorganizowanej przez dolnośląskich policjantów został zatrzymany.

REKLAMA

Zobacz wideo Sławomir Nitras: Poczekamy aż zmieni się prezydent i zmienimy ustawę antyaborycjną

Rzecznik dolnośląskiej policji o kulisach zatrzymania 44-latka we Wrocławiu

Przed godziną 10 oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak podczas konferencji prasowej przekazał, że sprawca ataku próbował uciekać przed dolnośląskimi funkcjonariuszami. - Mężczyzna został zatrzymany na terenie Wrocławia. Policjanci zauważyli go i od razu podjęli pościg za mężczyzną. Próbował jeszcze zbiec, nie udało mu się to. Został skutecznie obezwładniony i zatrzymany przez funkcjonariuszy - poinformował. Podkreślił, że Maksymilian F. w chwili zatrzymania miał przy sobie broń. Obecnie znajduje się w policyjnym areszcie. Jego przesłuchanie ma się odbyć najprawdopodobniej jeszcze tego samego dnia (2 grudnia).

Dutkowiak zaznaczył, że do zatrzymania doszło w wyniku rozpoznania sprawcy z wizerunku upublicznionego wcześniej przez mundurowych. - Działania były skomplikowane z uwagi na aurę i charakter sprawy. Mężczyzna ten był poszukiwany listem gończym za wcześniejsze przestępstwa. Wiedział, że nie uniknie odpowiedzialności. Istniało także realne zagrożenie bezpieczeństwa i życia zdrowia mieszkańców, dlatego wydano alerty RCB - przekazał policjant. Alert otrzymali mieszkańcy Wrocławia i powiatu wrocławskiego.

Dutkowiak: Zdarzenie było skrajnie niebezpieczne

Policjant odniósł się także do pytań o stan zdrowia poszkodowanych funkcjonariuszy. - Zdarzenie było skrajnie niebezpieczne. Ucierpieli dwaj policjanci. Na temat jego okoliczności nie chciałbym przekazywać więcej informacji - mówił. - Zabezpieczyliśmy materiał dowodowy, abyśmy mogli odtworzyć przebieg zdarzenia - dodał policjant. Ranni mundurowi są w szpitalu. Ich stan jest ciężki.

Wrocław. 44-latek postrzelił dwóch policjantów

Do zdarzenia doszło w piątek (1 grudnia) o godzinie 22:42 przy ulicy Sudeckiej we Wrocławiu. 44-letni Maksymilian F., poszukiwany listem gończym między innymi za oszustwa, miał zostać zatrzymany przez funkcjonariuszy. W trakcie doprowadzenia do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w policyjnym pojeździe postrzelił dwóch mundurowych, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. W całym mieście trwała obława z udziałem dolnośląskich policjantów. Mieszkańcy Wrocławia oraz powiatu wrocławskiego otrzymali w nocy alert RCB ostrzegający o niebezpiecznym zbiegu. W czasie trwania obławy policja wyznaczyła nagrodę za pomoc i wskazanie miejsca pobytu Maksymiliana F. w wysokości 100 tys. złotych.