Obława na 44-latka we Wrocławiu. Policja zatrzymała mężczyznę

"Bandzior złapany. Teraz pozostaje modlić się o zdrowie chłopaków" - napisał prezydent Wrocławia Jacek Sutryk na Facebooku.

Z ustaleń Onet.pl wynika, że 44-latek został zatrzymany w sobotę rano na ul. Kanałowej, niedaleko Stadionu Olimpijskiego.



"W nocy na terenie Wrocławia doszło do poważnego zdarzenia o charakterze kryminalnym, w wyniku którego dwóch funkcjonariuszy zostało hospitalizowanych. Ich stan jest obecnie krytyczny i zagrażający życiu. Policjanci natychmiast podjęli intensywne czynności zmierzające do ustalenia jak największej ilości szczegółów pozwalających odtworzyć przebieg tego zdarzenia i tych zmierzających do zatrzymania osób mogących mieć z nim bezpośredni związek" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu w sobotę po godz. 5 nad ranem.

Wrocław. Zatrzymano 44-letniego mężczyznę

Jak podaje nieoficjalnie "Gazeta Wyborcza", w piątek wieczorem 44-latek miał zostać zatrzymany przez policjantów w związku z 6-miesięcznym wyrokiem za oszustwo. W trakcie doprowadzenia do pomieszczenia dla osób zatrzymanych miał postrzelić funkcjonariuszy z własnej broni, a następnie uciec.

"Był jedynie spięty kajdankami z przodu. W pewnym momencie, na Sudeckiej, jakieś kilkaset metrów od komisariatu wyjął broń i oddał do siedzących na przednich fotelach funkcjonariuszy dwa strzały w głowę z tzw. przyłożenia. To nie był żaden profesjonalny pistolet, raczej broń czarnoprochowa" - informował Onet.pl.

"W związku z poszukiwaniami mężczyzny podejrzanego o usiłowanie zabójstwa, do mieszkańców Wrocławia i powiatu wrocławskiego wysłano ALERT RCB" - przekazało w sobotę przed godz. 3 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Mężczyzna może próbować zmienić swój wizerunek, aby uniknąć rozpoznania. Jeżeli spotkasz podejrzanego mężczyznę – zachowaj szczególną ostrożność i zadzwoń na numer 112. Śledź komunikaty Policji" - apelowano.