Do Polski wkroczyła śnieżyca, która spowodowała silne załamanie pogody. Najintensywniejsze opady pojawiły się w południowym pasie obejmującym Małopolskę i Podkarpacie. Tam w ciągu zaledwie kilkunastu godzin spadło aż 15 cm śniegu, a to dopiero początek. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze do końca weekendu przyrost pokrywy śnieżnej w wielu regionach może dojść do nawet 40 cm. W związku z możliwym niebezpieczeństwem IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia.

