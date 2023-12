Śmierć 14-latki w Andrychowie. Były policjant: Dyżurnego mogła zgubić rutyna

14-letnia Natalia z Andrychowa we wtorek przed godz. 8 rano miała wsiąść do autobusu do Kęt, gdzie znajdowała się jej szkoła. Dziewczynka zadzwoniła jednak wcześniej do ojca i poinformowała, że źle się czuje. Mężczyzna poszedł na komisariat, by zgłosić zaginięcie swojego dziecka. - Ojciec Natalii przez godzinę czekał w poczekalni na policjanta, a potem kolejną składał zawiadomienie, w międzyczasie błagał wręcz dyżurnego, by chociaż zlokalizowali telefon jego córki, zanim się wyłączy - relacjonowała pani Anna, sąsiadka rodziny Natalii w rozmowie z "Super Expressem".

- Informację o zaginięciu 14-latki policji otrzymaliśmy około południa; już kilka godzin po tym, jak ojciec dziewczynki stracił z nią kontakt. W międzyczasie rodzina szukała jej na własną rękę. Tuż po otrzymaniu informacji o zaginięciu policjanci uruchomili wszelkie procedury związane z poszukiwaniami - komentowała st. asp. Agnieszka Petek z KPP w Wadowicach.

Dziewczynkę znaleziono leżącą w śniegu ok. godz. 13.30, kilkaset metrów od komisariatu. Trafiła do szpitala w stanie głębokiej hipotermii. Zmarła dzień później. Sekcja zwłok wykazała, że 14-latka zmarła na skutek śmierci mózgowej z powodu masywnego krwotoku i obrzęku mózgu. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci przejęła Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Śmierć 14-letniej Natalii w Andrychowie. "Mogła zgubić rutyna"

- Jeżeli doszło do zaniedbań, to ktoś musi zostać ukarany, aby było to przestrogą dla innych policjantów na przyszłość. (...) Bywa tak, że dyżurni na komisariatach podchodzą do zgłoszeń o zaginięciach w sposób rutynowy i bezduszny. Z tego, co wiem z mediów, ojciec przekazywał policji informacje, które mogły i powinny wzbudzić podejrzliwość dyżurnego i sprawić, że podejmie on działania wykraczające poza dotychczasowego doświadczenia. Musiała mu się zapalić czerwona lampka i powinien zrobić więcej niż przewidują przepisy w takich przypadkach - komentuje w rozmowie z PAP cytowanej przez Wnp.pl Maciej Karczyński, były funkcjonariusz policji i były rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

- Sądzę, że w przypadku zgłoszenia o zaginięciu 14-latki dyżurnego mogła zgubić rutyna, czyli nieprofesjonalne podejście. (...) W tym przypadku jestem przekonany, że ja bym zareagował na takie zgłoszenie i pilnie poszukiwał dziewczynki. Tego mi brakuje tutaj - dodaje ekspert.

Karczyński: Trzeba poprosić funkcjonariusza, aby wydał pisemną odmowę

Karczyński radzi też, jak należy się zachować w sytuacji, gdy policja odmawia przyjęcia zgłoszenia o zaginięciu, a my mam poważne powody, by martwić się o bliskich.

- Gdyby ktoś znalazł się w podobnej sytuacji, jak ojciec tej 14-latki i policja nie chciałaby podjąć interwencji, to trzeba poprosić funkcjonariusza, aby wydał pisemną odmowę. To przeważnie pomaga, bo policjanci boją się takiej sytuacji, wiedzą bowiem, że gdyby to napisali, a człowiek by umarł, to mają zarzuty prokuratorskie. W przypadku odmowy podjęcia interwencji przez policję należy także nagrać funkcjonariusza, który nie chce podjąć działania. To pomaga w dzisiejszych czasach, które są, jak widać niedoskonałe - radzi były rzecznik ABW cytowany przez Wnp.pl na podstawie PAP.

- Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że córka mu zginęła, że dzwoniła i źle się czuje, to doświadczony policjant powinien zostawić wszystkie procedury i powinien mu zadziałać policyjny nos. Trzeba mieć przede wszystkim empatię. Wielokrotnie broniłem policjantów, ale w takim przypadku sprawa powinna zostać wyjaśniona, a winni powinni ponieść konsekwencje - podsumował Maciej Karczyński w późniejszej rozmowie z Gazeta.pl.