Maksymilian Faściszewski poszukiwany przez policję. Wysłano alert RCB do mieszkańców Wrocławia i okolic

"W nocy na terenie Wrocławia doszło do poważnego zdarzenia o charakterze kryminalnym, w wyniku którego dwóch funkcjonariuszy zostało hospitalizowanych. Ich stan jest obecnie krytyczny i zagrażający życiu. Policjanci natychmiast podjęli intensywne czynności zmierzające do ustalenia jak największej ilości szczegółów pozwalających odtworzyć przebieg tego zdarzenia i tych zmierzających do zatrzymania osób mogących mieć z nim bezpośredni związek" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu w sobotę po godz. 5 nad ranem.

REKLAMA

Zobacz wideo Sławonir Nitras: Morawiecki wycofał finansowanie procedury in vitro, a teraz za nią głosował

Jak podaje nieoficjalnie "Gazeta Wyborcza", w piątek wieczorem 44-latek miał zostać zatrzymany przez policjantów w związku z 6-miesięcznym wyrokiem za oszustwo. W trakcie doprowadzenia do pomieszczenia dla osób zatrzymanych miał postrzelić funkcjonariuszy z własnej broni, a następnie uciec.

Wrocław. Maksymilian Faściszewski poszukiwany przez policję

44-letni Maksymilian Faściszewski jest obecnie poszukiwany przez policję. "Ma około 170 cm wzrostu, włosy koloru blond i jest szczupłej budowy ciała. Nosi okulary, ubrany był w ciemną kurtkę z kapturem" - czytamy w komunikacie. Jak dodano, mężczyzna jest też poszukiwany listem gończym za różne przestępstwa, "może być uzbrojony i niebezpieczny".

"Wszystkie osoby, które widziały, bądź mają wiedzę na temat jego aktualnego miejsca pobytu, proszone są o kontakt na numer alarmowy 112 lub z najbliższą jednostką Policji. Za wskazanie miejsca pobytu lub inną pomoc w ujęciu poszukiwanego Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk wyznaczył nagrodę w wysokości 100 tys. zł" - przekazali funkcjonariusze.

"W związku z poszukiwaniami mężczyzny podejrzanego o usiłowanie zabójstwa, do mieszkańców Wrocławia i powiatu wrocławskiego wysłano ALERT RCB" - przekazało w sobotę przed godz. 3 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Mężczyzna może próbować zmienić swój wizerunek, aby uniknąć rozpoznania. Jeżeli spotkasz podejrzanego mężczyznę – zachowaj szczególną ostrożność i zadzwoń na numer 112. Śledź komunikaty Policji" - czytamy.