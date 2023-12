Sąd Rejonowy w Ostrołęce opublikował na swojej stronie internetowej komunikat w sprawie dramatycznego zajścia, do którego doszło w środę podczas zajęć szkolnych w Kadzidle (województwo mazowieckie). Jak czytamy, 18-letni podejrzany trafi do aresztu tymczasowego.

Atak nożownika w szkole na Mazowszu. Sąd podjął decyzję w sprawie aresztu dla 18-latka

"Sąd Rejonowy w Ostrołęce informuje, że postanowieniem z dnia 1 grudnia 2023 roku zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec A. G. w związku z czynem zaistniałym w dniu 29 listopada 2023 roku w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle na okres trzech miesięcy, do dnia 27 lutego 2024 roku. Podejrzany pozostaje do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce" - czytamy w komunikacie. 18-latkowi zostały postawione zarzuty usiłowania zabójstwa wielu osób, za co grozi mu minimum 15 lat więzienia, a maksymalnie nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Atak nożownika w Kadzidle

Do zdarzenia doszło w środę 29 listopada w szkole w Kadzidle. 18-letni uczeń miał ranić nożem trzy osoby - dwóch 19-letnich chłopców oraz 19-letnią dziewczynę. Dwoje z nastolatków przebywa w szpitalu w ciężkim, choć stabilnym, stanie, trzecia ofiara ma mniej poważne obrażenia.

- To była lekcja w formie spotkania-rozmowy, siedzieliśmy w kółku. Chłopak wyszedł do łazienki, wrócił w masce, z nożem i dźgnął dwie osoby na oślep. To nie było zaplanowane, atakował na oślep... - wspominał jeden z uczniów w rozmowie z portalem eostroleka.pl, jak pisaliśmy w tekście powyżej.