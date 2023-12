Dlaczego nie namierzano komórki 14-latki z Andrychowa? Policjant stawia sprawę jasno

Opieszałość i zaniechanie procedur - takie zarzuty pod adresem policji z Andrychowa wysuwają bliscy zmarłej w środę 14-letniej Natalii. Przyczyną śmierci dziewczyny była śmierć mózgu spowodowana masywnym krwotokiem i obrzękiem mózgu. To wyniki sekcji zwłok, które przedstawiła w piątek krakowska prokuratura. Bliscy zmarłej i część mieszkańców Andrychowa, która rozmawiała na ten temat z mediami, oceniają, że policja mogła łatwo namierzyć telefon Natalii i ją szybko zlokalizować.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Morawiecka: Wychodzimy z kryzysu energetycznego, zaczyna być łatwiej, ale łatwo jeszcze nie jest

Policja odpiera zarzuty o opieszałość ws. śmierci 14-latki w Andrychowie

Jeden z policjantów, którego anonimowo cytuje "Rzeczpospolita", stwierdził, że "takich możliwości technicznych nie ma komisariat policji w Andrychowie", a zgłoszenie musi iść do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dodał, że nie było powodów, by podejrzewać, iż dziewczyna mogła pójść na wagary. "Nasze działania trzeba wyjaśnić i ocenić, ale dopiero od momentu zgłoszenia ojca" - przyznał w rozmowie z dziennikiem. Kontrola ma też między innymi wyjaśnić, dlaczego dyżurny policji w Andrychowie nie zgłosił sprawy do jednostki w Krakowie.

W czwartek zapytaliśmy policję z Andrychowa o to, jak przebiegały działania funkcjonariuszy w sprawie zgłoszenia zaginięcia Natalii. W odpowiedzi, którą naszej redakcji przesłał w piątek po godzinie 14 asp.szt. Dariusz Stelmaszuk z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, wynika, że policja w Andrychowie dostała informacje o zaginięciu 14-latki kilka godzin po tym, jak ojciec dziewczynki stracił z nią kontakt telefoniczny. "W tym czasie rodzina szukała jej na własną rękę. W momencie otrzymania zawiadomienia o zaginięciu policjanci niezwłocznie uruchomili wszelkie procedury związane z poszukiwaniami. Dziewczynka została odnaleziona na terenie Andrychowa około godz. 13:30. O bliższych informacjach na ten moment nie informujemy dla dobra postępowania" - podkreśla policjant.

Z relacji bliskich 14-latki wynika, że ojciec Natalii już po godzinie 9:36 zadzwonił na komisariat i informował o zaginięciu córki. - Przed godziną 10 był na komisariacie. (...) Udzielił wstępnych informacji, że prosi o lokalizację telefonu. Przekazał, że próbował sam szukać córki, że dzwonił do szkoły i do szpitala. Kazali mu czekać, aż zejdzie inny funkcjonariusz - mówiła pani Anna. Jak powiedziała, o 12:36 ojciec 14-latki stwierdził, że wychodzi z komisariatu.

Andrychów. 14-latka kilka godzin leżała w centrum miasta. "Poczucie, że jesteśmy nierozpoznawalni, jest złudne"

W Prokuraturze Rejonowej w Wadowicach rozpoczęto śledztwo o przestępstwo z art. 155 KK w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 14-latki, które mają przejąć śledczy z Krakowa. Sekcja zwłok zmarłej została przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. - Będziemy wyjaśniać, dlaczego doszło do masywnego krwawienia, a także wszystkie okoliczności poprzedzające jej śmierć - mówił prok. Janusz Kowalski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Niektórzy mieszkańcy Andrychowa, już po śmierci Natalii, tłumaczyli, że "nie zauważyli" dziewczynki lub nie pomyśleli, że może wymagać opieki medycznej. O psychologię tłumu i przyczyny przywoływanej często w obliczu tej tragedii znieczulicy w społeczeństwie zapytaliśmy ekspertkę dr Ewę Tokarczyk, psycholożkę z Instytutu Psychologii i Psychiatrii Sądowej im. dr Ewy Milewskiej w Warszawie. - Psychologia tłumu to zjawisko, które powoduje, że jeżeli jeśli jest wiele osób, to uruchamiają się pewne mechanizmy, które prowadzą w konsekwencji do czegoś, co nazwalibyśmy znieczulicą - tłumaczyła dr Ewa Tokarczyk w rozmowie z Gazeta.pl.

Więcej w tekście dziennikarki Gazeta.pl Katarzyny Rochowicz:

***