12-letnia Anastazja nie odzyska wzroku po ataku nożownika. "Doszło do ślepoty gałki ocznej"

PAP przekazała, że 12-letnia Anastazja, która została zaatakowana w listopadzie przez 16-latka, przeszła w piątek 1 grudnia zabieg w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Rzeszowie. Napastnik zadał jej także kilka ciosów w czoło, policzek, brew, szyję i oko na głębokość czterech centymetrów. Zarówno ofiara, jak i napastnik byli obywatelami Ukrainy, ale ustalono, że się nie znali.

REKLAMA

Zobacz wideo Sławonir Nitras: Morawiecki wycofał finansowanie procedury in vitro, a teraz za nią głosował

Rzeszów. 12-latka przeszła w szpitalu zabieg po ataku nożownika. "Doszło do ślepoty gałki ocznej"

Dziewczyna została wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną, a kiedy jej stan uległ poprawie, przewieziono ją do Kliniki Chirurgii Dziecięcej. 12-latka skarżyła się jednak na gorsze widzenie w jednym oku, więc w czwartek 30 listopada trafiła na oddział chirurgii twarzowo-szczękowej, gdzie w piątek 1 grudnia przeprowadzono zabieg.

- Polegał na zszyciu powieki, która została celowo rozcięta w poprzednim zabiegu, wykonanym bezpośrednio po urazie, aby zmniejszyć ciśnienie w oczodole, aby to z kolei nie doprowadziło do ślepoty gałki ocznej. Jednak okazało się to nieskuteczne i doszło do ślepoty gałki ocznej - poinformował PAP rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Andrzej Sroka. - Rokowania co do wygojenia się tej rany są dobre, natomiast rokowania co do powrotu ostrości wzroku są niepomyślne - przekazał. Stan 12-latki jest dobry, a wypis ze szpitala zostanie przygotowany najprawdopodobniej na sobotę.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. 16-letni Ukrainiec trafił do schroniska dla nieletnich

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Wniesiono również, aby podejrzany Kyrylo H. odpowiedział za atak jako osoba dorosła, co zostanie rozpatrzone po uzyskaniu opinii biegłych. Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości nastolatek został przewieziony do schroniska dla nieletnich w Dominowie pod Lublinem. 16-latek odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu poprawczak do 21 roku życia, a jeżeli będzie sądzony jako dorosły, kara może wynieść nawet 25 lat więzienia.

Jak informowaliśmy, w poniedziałek 13 listopada około godziny 17:00 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące ataku na dziecko przed jednym z bloków. Do zdarzenia doszło w okolicach ulicy Mikołajczyka na osiedlu Baranówka w Rzeszowie. Portal nowiny24.pl przekazał, że 12-latka została niespodziewanie zaatakowana od tyłu.