Śmierć 14-letniej Natalii. Są wstępne wyniki sekcji zwłok

14-letnia Natalia zmarła na skutek śmierci mózgowej z powodu masywnego krwotoku i obrzęku mózgu. Jak informuje Onet, jest to wstępna przyczyna śmierci. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci przejęła Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Podinsp. Katarzyna Cisło przekazała w piątek, że policja podjęła czynności wyjaśniające, czyli rutynowe działania kontrole. - Musimy sprawdzić, czy wszystkie działania policjantów w tym na komisariacie od samego początku do końca były prawidłowe - poinformowała. Jak nieoficjalnie przekazują Fakty RMF FM, głównym wątkiem, który wyjaśnić ma wewnętrzna policyjna kontrola, ma być "błędna kwalifikacja zgłoszenia o zaginięciu dziecka".

- Ojciec Natalii czekał godzinę, żeby został przyjęty przez policjanta. Potem czekałem koło godziny jeszcze [gdy był przesłuchiwany - red.] - mówił w rozmowie z TVN24 przyjaciel rodziny, który odnalazł dziecko. Jak wskazała stacja, przedstawiciele policji wcześniej prezentowali inny czas, w którym ojciec dziewczynki miał powiadomić ich o zaginięciu dziewczynki.

Śmierć 14-letniej Natalii w Andrychowie

28 listopada 14-letnia Natalia przez pięć godzin miała leżeć w śniegu w centrum Andrychowa. Niedaleko miejsca, w którym się znajdowała, zlokalizowane są sklepy i przystanek autobusowy. Nim zasłabła, dziewczynka zadzwoniła do ojca.

W ciągu dnia okolicę zawsze mija wielu ludzi. Mimo to, przez cały ten czas nikt nie udzielił jej pomocy. Nastolatka prawdopodobnie straciła przytomność w drodze do szkoły, niedługo po godzinie 8. Odnaleziona została dopiero ok. 13.30. - Dziewczynka trafiła do nas w stanie głębokiej hipotermii. Temperatura jej ciała wynosiła 22 stopnie. Przyjęliśmy ją we wtorek ok. 17. Była nieprzytomna i mimo wysiłków lekarzy tej przytomności nie udało się odzyskać. Zgon nastąpił niemal dobę później, w środę 29 listopada - mówiła dziennikarzom Katarzyna Pokorna-Hryniszyn z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu.