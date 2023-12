Bliscy rodziny 14-letniej Natalii rozmawiali w piątek z reporterką TVN24. - Analizowaliśmy połączenia telefoniczne, z mojego i męża telefonu i z wujka Natalii. Pierwszy kontakt męża do swojego brata był po godzinie 9. Jak już około godziny szukał dziecka - mówiła pani Anna.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Morawiecka: Mamy przestrzeń, by zmierzać do urynkowienia cen energii

Bliscy zmarłej Natalki: Kazali mu czekać. "Ludzie, co wy robicie?"

- To było dokładnie o 9:16. Zadzwonił, czy mógłbym przesłać numer do znajomego policjanta, czy może mógłby namierzyć telefon Natalki. Nie rozmawialiśmy długo. Wysłałem mu ten numer. Po 20 minutach zadzwoniłem, to mówił, że przekazał mu, że musi się udać na policję. O 9:36 powiedział, że musi jechać na posterunek - relacjonował Bogdan, wujek Natalii. - O 11:30 mówił, że nadal czeka na komisariacie. Nie pamiętam dokładnie, czy był po pierwszych rozmowach, czy czekał dalej na to zgłoszenie - dodał.

Pani Anna powiedziała, że ojciec Natalii już po 9:36 zadzwonił na komisariat w Andrychowie i informował o zaginięciu córki. - Czyli przed godziną 10 był na komisariacie, wszedł - mówiła. - Grzesiek im udzielił wstępnych informacji, że prosi o lokalizację telefonu. Przekazał, że próbował sam szukać, że dzwonił do szkoły i do szpitala. Kazali mu czekać, aż zejdzie inny funkcjonariusz - mówiła. - O 12:36 ojciec dziecka dzwoni, że wychodzi z komisariatu - dodała kobieta. - Pani rzecznik prasowa, która w tej chwili jest niedostępna, podaje bzdurne informacje. Podaje godziny przyjęcia zawiadomienia, nie podajecie godziny, o której ojciec poinformował policję telefonicznie. (...) Zablokowaliście nam monitoring, przy Aldi. Ludzie, co wy robicie? - pytała bliska rodziny dziewczynki. - Oni chronią swoje dobro, dobro dyżurnego, który źle przyjął zgłoszenie - mówiła pani Anna.

Śmierć 14-letniej dziewczynki w Andrychowie. Bliscy: Ojciec czekał godzinę na przyjęcie przez policję

14-letnia Natalka zmarła w środę 29 listopada z powodu głębokiej hipotermii. Temperatura jej ciała wynosiła 22 stopnie Celsjusza. Dziewczynka zmarła z powodu wyziębienia, kiedy czekała na pomoc taty. Pomógł jej dopiero przyjaciel rodziny, który ją odnalazł. Lekarze zabrali nastolatkę najpierw do szpitala w Wadowicach, potem do szpitala dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Niestety, nie udało się uratować życia dziewczynki.

We wtorek około godziny 8:17 nastolatka zadzwoniła do taty i przekazała, że źle się czuje i nie wie, gdzie jest. Ojciec dziewczynki natychmiast rozpoczął poszukiwania, a gdy jej nie znalazł, poszedł na komisariat policji. Miał tam, według doniesień poszukujących Natalii osób, czekać godzinę na przyjęcie, a kolejną godzinę był przesłuchiwany. Dopiero koło południa została rozpoczęta akcja poszukiwawcza. Po ponad pięciu godzinach, około godziny 13.30, dziewczynkę znalazł przyjaciel rodziny. Przeniósł nieprzytomną nastolatkę do sklepu, wspólnie z ekspedientkami próbowali reanimować dziecko. Wezwano pogotowie. Natalia pozostawała nieprzytomna. Jak pisała "GW", andrychowski komisariat od miejsca, w którym zmarła Natalia, dzieli zaledwie 500 metrów. Na komendzie pracuje około 60 osób.

Po śmierci 14-letniej Natalii w Andrychowie policja wszczęła wewnętrzną, rutynową kontrolę dotyczącą działań podjętych przez funkcjonariuszy - przekazała PAP w piątek rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło. - Musimy sprawdzić, czy wszystkie działania policjantów w tym na komisariacie od samego początku do końca były prawidłowe - dodała. Jak nieoficjalnie przekazują Fakty RMF FM, głównym wątkiem, który wyjaśnić ma wewnętrzna policyjna kontrola, ma być "błędna kwalifikacja zgłoszenia o zaginięciu dziecka".