Śmierć 14-latki w Andrychowie. Ekspertka: W tłumie czujemy się bezkarni. "Teraz wszędzie są kamery"

Od kilku dni media rozpisują się o śmierci 14-letniej Natalii, która zmarła w Andrychowie z wyziębienia, oczekując na tatę. Dziewczynka powiadomiła rodzica, że się źle czuje. Wielu przechodniów mijało nastolatkę, lecz nikt nie zainteresował się jej losem. Interweniował dopiero przyjaciel rodziny, który poszukiwał Natalii na prośbę jej ojca. Na ratunek dla dziecka było już jednak za późno. Jak później tłumaczyli niektórzy z mieszkańców Andrychowa, "nie zauważyli" dziewczynki lub nie pomyśleli, że może wymagać opieki medycznej. O tzw. psychologię tłumu i przyczyny przywoływanej często w obliczu tej tragedii znieczulicy w społeczeństwie zapytaliśmy ekspertkę dr Ewę Tokarczyk, psycholożkę z Instytutu Psychologii i Psychiatrii Sądowej im. dr Ewy Milewskiej w Warszawie.

Eskpertka: W tej chwili mamy wszędzie kamery. Poczucie, że jesteśmy nierozpoznawalni, jest złudne

- Psychologia tłumu to zjawisko, które powoduje, że jeżeli jeśli jest wiele osób, to uruchamiają się pewne mechanizmy, które prowadzą w konsekwencji do czegoś, co nazwalibyśmy znieczulicą - tłumaczy dr Ewa Tokarczyk w rozmowie z Gazeta.pl.

Ekspertka zwraca uwagę, że jednym z podstawowych mechanizmów tłumu jest dezindywidualizacja. - W tłumie przestajemy być indywidualnymi jednostkami, a więc trochę też zanikają nasze cechy i zasady i poddajemy się temu, co robi tłum. Jeśli nie jesteśmy indywidualni, to myślimy, że jesteśmy nierozpoznawalni, a więc nikt nie wie, kim jesteśmy. W konsekwencji zanika poczucie osobistej odpowiedzialności i czujemy się bezkarni oraz myślimy, że nikt nie będzie miał do nas o nic pretensji - mówi ekspertka.

Jak zaznacza, za nieudzielenie pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia są konsekwencje prawne i możemy ponieść odpowiedzialność karną. - Dziewczynka znajdowała się nieopodal sklepów, tam z pewnością jest monitoring i te osoby można zidentyfikować. W tej chwili mamy wszędzie kamery. To nasze poczucie, że jesteśmy nierozpoznawalni, jest więc złudne. W rzeczywistości w takich sytuacjach przestajemy być anonimowi - podkreśla dr Tokarczyk. Jako kolejny przykład mechanizmu tłumu podała mechanizm rozproszonej odpowiedzialności. - Polega on na tym, że liczymy, że ktoś inny zareaguje - dodaje.

"Lepiej zapytać kogoś o pomoc i usłyszeć odmowę lub nawet niemiłą odpowiedź"

Zapytaliśmy ekspertkę także o ewentualne przyczyny znieczulicy u Polaków i czy inne narody są bardziej empatyczne. - Jak się pogrzebie dokładniej po badaniach, to okazuje się, że te różnice kulturowe nie są aż takie duże. Jeżeli chodzi o rozpoznawalność emocji, reagowanie na różne emocje rozpoznajemy niezależnie od kultury. Natomiast problemem jest, jak reagujemy i w tym są różnice - mówi nam dr Ewa Tokarczyk.

- A skąd się bierze znieczulica u Polaków? Tu niestety nie ma jednej odpowiedzi. Część osób może nie zauważyć osoby potrzebującej osoby, idzie zamyślona. Inni kierują się stereotypami i nie podejdą do osoby, którą uważają na przykład za "menela". A przecież również taka osoba może potrzebować opieki. Poza tym, aby udzielić pomocy, trzeba poświęcić trochę czasu i to jest także jeden z argumentów, dlaczego Polacy nie reagują w takich sytuacjach - twierdzi psycholożka.

Na pytanie, czy takie tragedie mogą coś zmienić w myśleniu Polaków, dr Tokarczyk odparła: - Jak ktoś ma tendencję do gotowości do zareagowania, to zareaguje. Ale jeżeli ktoś takiej gotowości nie ma, to nie zareaguje. Zawsze znajdzie jakiś powód, uzasadnienie, wytłumaczenie na swój własny użytek, dlaczego nic nie zrobił. Żadne incydenty, nawet najbardziej tragiczne nie są skuteczne u takiej osoby.

- Tutaj musimy wdrażać "pracę od podstaw", począwszy od przedszkola. Uczyć, uczyć i jeszcze raz uczyć i pokazywać, że druga osoba jest wartością. Lepiej zapytać kogoś o pomoc i usłyszeć odmowę lub nawet niemiłą odpowiedź, niż dopuszczać do tego typu sytuacji - dodała.