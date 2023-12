Śmierć 14-letniej Natalii w Andrychowie. Wszczęto wewnętrzną kontrolę w policji

Podinsp. Katarzyna Cisło przekazała, że policja podjęła czynności wyjaśniające, czyli rutynowe działania, ale musimy sprawdzić, czy wszystkie działania policjantów w tym komisariacie od samego początku do końca były prawidłowo.

Jeszcze dziś przeprowadzona zostanie sekcja zwłok Natalii. W czwartek Prokuratura Rejonowa w Wadowicach wszczęła śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci 14-latki.

- Prowadzimy postępowanie pod kątem przestępstwa z artykułu 155 Kodeksu karnego. Ten mówi o "nieumyślnym spowodowaniu śmierci". Dlaczego dziecko zasłabło na mrozie, będziemy zapewne wiedzieć więcej po sekcji zwłok, jaką zaplanowano na piątek, 1 grudnia w instytucie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - przekazał w rozmowie z Onetem prok. Janusz Kowalski.

Śmierć 14-letniej Natalii w Andrychowie

28 listopada 14-letnia Natalia przez pięć godzin miała leżeć w śniegu w centrum Andrychowa. Niedaleko miejsca, w którym się znajdowała, zlokalizowane są sklepy i przystanek autobusowy. Nim zasłabła, dziewczynka zadzwoniła do ojca.

W ciągu dnia okolicę zawsze mija wielu ludzi. Mimo to, przez cały ten czas nikt nie udzielił jej pomocy. Nastolatka prawdopodobnie straciła przytomność w drodze do szkoły, niedługo po godzinie 8. Odnaleziona została dopiero ok. 13.30. Pomimo wysiłków lekarzy, dziewczynka zmarła kolejnego dnia, 29 listopada.

