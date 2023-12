O sprawie po raz pierwszy poinformowała w listopadzie ubiegłego roku "Gazeta Wyborcza". Dziennikarze ustalili, że 56-letni anglista ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie (woj. podlaskie) został zatrzymany przez policję pod zarzutem kontaktów seksualnych z małoletnimi poniżej 15. roku życia. Prokuratura informowała wówczas, że przez nauczyciela pokrzywdzonych miało zostać kilka dziewczynek. Mężczyzna miał molestować seksualnie dzieci, którym udzielał pozaszkolnych korepetycji z języka angielskiego.

Zobacz wideo Mężczyzna sięgnął nastolatce pod spódnicę i zrobił zdjęcie. Został aresztowany

Zambrów. Nauczyciel skazany za molestowanie nieletnich. Mężczyzna pozostaje na wolności

W ostatnich dniach Sąd Rejonowy w Zambrowie wydał wyrok w sprawie mężczyzny - poinformował "Wyborczą" 30 listopada rzecznik Sądu Okręgowego w Łomży Jan Leszczewski. Nauczyciel został skazany na cztery lata pozbawienia wolności. Podczas postępowania udowodniono, że podczas udzielania korepetycji dotykał różnych części ciała pięciu małoletnich uczennic, w tym ich nóg i piersi.

56-latek musi ponadto wypłacić pokrzywdzonym po 30 tys. zł zadośćuczynienia. Został też objęty pięcioletnim zakazem wykonywania zawodu związanego z nauczaniem i wychowywaniem dzieci. Jednocześnie otrzymał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 100 metrów. Wyrok nie jest prawomocny. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że obrońca nauczyciela planuje się od niego odwołać.

Pomimo wyroku 56-latek przez cały czas pozostaje na wolności, informuje "Wyborcza". Wobec mężczyzny zostały zastosowane wcześniej środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu zbliżania się i kontaktu z pokrzywdzonymi. Prokuratura przekazała również informacje na temat postępowania szkole, co poskutkowało zawieszeniem anglisty w wykonywaniu zawodu nauczyciela.

Zawieszony nauczyciel uczestniczy w szkolnych imprezach? Dyrekcja: Być może ktoś się pomylił

Dziennikarze "Wyborczej" otrzymali jednak anonimowy list, że pomimo zawieszenia w wykonywaniu zawodu, 56-latek wciąż pozostaje pracownikiem szkoły. Według treści pisma oskarżony miał zostać ponadto dyrektorem drużyny klubu sportowego Olimpia Zambrów oraz uczestniczyć w szkolnym balu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. "Dyrekcja szkoły milczy, wygrywa układ koleżeński" - pisał autor listu.

Dyrektor szkoły zaprzecza tym doniesieniom. - Być może ktoś się pomylił, bo na tym balu był jego brat, a są do siebie bardzo podobni. Skazany nauczyciel został zawieszony zaraz po tym, jak usłyszał zarzuty, bo nie mogę go zwolnić, dopóki wyrok się nie uprawomocni - mówił dziennikarzom dyrektor. - Jak tylko wyrok się uprawomocni, na pewno będzie zwolniony - zapewnił. Dyrektor szkoły dodawał, że informacje o oskarżeniach pod adresem anglisty były dla pracowników szkoły szokujące. - Nikt by go o to nie podejrzewał - mówił.



