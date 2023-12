Holecka odchodzi z "Wiadomości" TVP. Internauci mają pomysł, jak ją pożegnać. "Bądźmy z nią w trakcie"

Danuta Holecka prowadzi "Wiadomości" TVP z przerwami od 2010 roku. W 2019 roku z kolei objęła stanowisko szefa "Wiadomości". W związku z informacjami o jej odejściu internauci postanowili przygotować specjalne wydarzenie.

Internauci żegnają Danutę Holecką. "Bądźmy z nią w trakcie"

W związku z doniesieniami o odejściu jednej z głównych twarzy Telewizji Polskiej internauci postanowili zażartować i utworzyli specjalne wydarzenie na Facebooku. Na "Wielkie Narodowe Oglądanie Ostatnich Wiadomości z Danutą Holecką" zapisało się już aż niemal 12 tysięcy użytkowników portalu. Niecałe 2,5 tysiąca deklaruje, że "weźmie udział", a 10,4 tys. jest "zainteresowanych".

"Szanowni Państwo, to straszne - Niekwestionowana Królowa Polskiego Kineskopu odchodzi! Bądźmy z Nią w trakcie jej ostatniego występu! Bijmy rekord oglądalności dla Danuty!" - piszą żartobliwie autorzy wydarzenia, którzy opatrzyli wpis specjalnym hashtagiem: "#DanutaNieOdchodź!". Podkreślono, że data może ulec zmianie. Obecnie wydarzenie jest jednak zaplanowane na wtorek 12 grudnia na godzinę 19:30.

Sama zainteresowana w rozmowie z Onetem jednak stanowczo zaprzeczyła doniesieniom o swoim odejściu. O informacje w tej sprawie zapytaliśmy także rzecznika prasowego Telewizji Polskiej, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Danuta Holecka odchodzi z "Wiadomości" TVP. "Umowa jest właśnie teraz rozwiązywana"

Jako pierwszy informację o odejściu Danuty Holeckiej podał serwis naTemat.pl. "Danuta Holecka, szefowa 'Wiadomości' TVP i jedna z głównych twarzy sztandarowego programu informacyjnego TVP, odchodzi. Taką informację otrzymaliśmy z dwóch niezależnych, anonimowych źródeł w TVP" - przekazał portal. - Dokumenty zostały już podpisane. Ma odejść 12 grudnia za porozumieniem stron z rocznym okresem wypowiedzenia - powiedział anonimowy informator w rozmowie z naTemat.pl.

Jacek Gądek informował w Gazeta.pl, że Holecka ma zniknąć z grafiku prowadzących 13 grudnia, a stać to się ma na prośbę jej samej. "Umowa między TVP a firmą Holeckiej, a to jej podstawie prowadziła 'Wiadomości', jest właśnie teraz rozwiązywana" - przekazał nasz dziennikarz. - Skoro wie się, że praca tutaj i tak się zakończy, to naturalne jest, że chce się samemu wykonać uprzedzający ruch - mówił nasz informator z TVP. Więcej w artykule poniżej:

