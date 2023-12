W połowie listopada w mediach pojawiły się doniesienia, jakoby Zbigniew Ziobro planował awansować część swoich współpracowników. Przypuszczenia wysnute przez Onet potwierdziły się za sprawą awansu Roberta Malickiego, który został mianowany prokuratorem regionalnym.

Robert Malicki robi "karierę na skalę światową". Prokuratorzy: Inni ciężko pracują na swoją pozycję

Kariera dawnego radcy prawnego zaczęła się w 2016 roku, kiedy to w trakcie kadencji Ziobry jako ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, otrzymał nominację prokuratorską. Od tamtego czasu Malicki zdołał zasiąść w Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim, zasilić grono pracowników Prokuratury Okręgowej w Zamościu, a następnie stanąć na czele Prokuratury Okręgowej w Lublinie. - Ten człowiek w kilka lat przeszedł niemal wszelkie szczeble kariery, kiedy inni ciężko pracują na swoją pozycję przez całe życie. Ich problemem jest to, że nie są sługami polityków - stwierdziło "środowisko prokuratorskie", z którym rozmawiał Onet. - To kariera na skalę światową - oceniono.

Na nietypowy przebieg kariery Malickiego już trzy lata temu uwagę zwróciła "Gazeta Wyborcza". Na początku września 2019 roku Ziobro zorganizował konferencję prasową w Zamościu. Według oficjalnych zapowiedzi wydarzenie miało na celu poinformowanie o planach utworzenia lokalnego sądowego centrum informatycznego. W trakcie konferencji pojawiły się jednak liczne materiały, które promowały ówczesnego wiceministra Marcina Romanowskiego w kontekście wyborów parlamentarnych. W szeregu za ministrem sprawiedliwości stała młodzież, ubrana w koszulki PiS-u z nazwiskiem i numerem kandydata na liście. Z kolei na ścianie wyświetlany był baner, na którym Ziobro ściskał dłoń Romanowskiego. Sam prokurator generalny wspomniał natomiast, że kandydat "pracuje za siedmiu".

Ponieważ Kodeks wyborczy zabrania prowadzenia agitacji wyborczej na terenie urzędów administracji, dwaj zamojscy radni złożyli zawiadomienie na policję. Sprawa trafiła do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, w której pracował wtedy Malicki. To właśnie on był odpowiedzialny za podjęcie decyzji o odstąpieniu od skierowania do Sądu Rejonowego wniosku o ukaranie ministrów.

W uzasadnieniu stwierdzono, że "spotkanie miało charakter informacyjny", a wzmianka o kandydaturze wiceministra była jedynie "wtrętem" do całego przekazu. W kwestii koszulek z napisami prokuratura stwierdziła, że "Należy uznać to za przejaw sympatii do konkretnej osoby, w tym przypadku do Marcina Romanowskiego". Zaledwie kilka miesięcy później Malicki został awansowany do roli szefa Prokuratury Okręgowej w Lublinie.