Mieszkańcy Andrychowa o śmierci 14-latki przed sklepem. "W ogóle nie zwróciłam na nią uwagi"

Jak opisuje "Gazeta Wyborcza", ulica Krakowska to w Andrychowie część drogi krajowej, łączącej Małopolskę ze Śląskiem i Bielsko-Białą. Mieszkańcy całego powiatu wadowickiego jeżdżą tędy do pracy, szkoły, do kina czy na zakupy. Jechali też we wtorek, 28 listopada. Billboard, przy którym znaleziono ciało nastolatki, ma być dobrze widoczny z okien parterowych budynków usługowych, które mieszczą się tuż obok hipermarketu. Obok reklamy jest parking. Ktoś wpada do fryzjera, inna osoba do optyka czy kosmetyczki, do sklepu z ubraniami.

Pracownice supermarketu: Nie mamy sobie nic do zarzucenia

Dziś na miejscu tragedii płoną znicze. Mieszkańcy nadal nie mogą uwierzyć w to, co się wydarzyło. - Ja sama tędy przechodziłam. Wczoraj i przedwczoraj. I jak Boga kocham, dziecka leżącego tutaj nie widziałam! - zapiera się starsza kobieta, która rozmawia z "GW".

- Ja przez cały dzień byłam w sklepie. I niczego nie zauważyłam, pani to sobie wyobraża? Przyjechałam tu po dziewiątej. Czyli ona już tu leżała. I w ogóle nie zwróciłam na nią uwagi. Człowiek zamyślony, z głową w swoich problemach. Dopiero córa wyskoczyła po batona do sklepu, po trzynastej, i wróciła przerażona, że w Aldi wszystkie panie ekspedientki płaczą. A na ziemi leży nieprzytomna dziewczynka - mówi w rozmowie z "GW' jedna z pracownic sklepu AGD, niedaleko miejsca zdarzenia.

W supermarkecie ekspedientki podkreślają, że zrobiły wszystko, co mogły. - Nie mamy sobie nic do zarzucenia. Mamy w sklepie mnóstwo pracy, nie wychodzimy co chwila na zewnątrz. Wtedy tu była śnieżyca. Przecież nikt o zdrowych zmysłach by celowo dziecka nie zostawił na pastwę losu. To był wypadek, tragiczny i niepotrzebny. Ale wypadek - zaznacza jedna z pracownic sklepu.

- Całą drogę idę i ryczę - mówi "GW" starsza kobieta na przystanku, z którego wyruszyć do szkoły miała we wtorek Natalia. - Mam wnuczkę, czternastolatkę, też Natalię. W sercu to mnie tak piecze, jak sobie pomyślę, że ta dziewczynka tu przez tyle godzin była sama. I zamarzła na kość, w środku dnia! - dodaje, wycierając łzy.

Jak pisze "GW", andrychowski komisariat od miejsca, w którym zmarła Natalia, dzieli zaledwie 500 metrów. Na komendzie pracuje ok. 60 osób. W czwartek nikt z nich nie chce odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tej tragedii nie udało im się zapobiec.

Andrychów. Nie żyje 14-letnia Natalia. W policji kontrola

Dziewczynka od września uczyła się w pierwszej klasie liceum w Kętach. We wtorek, jak co dzień, wyszła rano z mieszkania, które dzieliła z tatą i młodszą siostrą (mama Natalii przed dwoma laty zmarła). Drogę do przystanku autobusowego 14-latka powinna pokonać w piętnaście minut. Tamtego dnia w Andrychowie padał śnieg, temperatura spadła poniżej zera. Natalia zatrzymała się niespełna sto metrów przed przystankiem, przy dużym billboardzie reklamowym obok supermarketu i sklepów z usługami. To centrum miasta" - opisuje "GW".

Koło godziny 8:17 14-latka zadzwoniła do taty i przekazała, że źle się czuje i nie wie, gdzie jest. Ojciec dziewczynki natychmiast rozpoczął poszukiwania, a gdy jej nie znalazł, poszedł na komisariat policji. Jak opisywaliśmy, miał tam, według doniesień poszukujących Natalii osób, czekać godzinę na przyjęcie, a kolejną godzinę był przesłuchiwany. Dopiero koło południa została rozpoczęta akcja poszukiwawcza.

Po ponad pięciu godzinach, ok. godziny 13.30, dziewczynkę znalazł przyjaciel rodziny. Przeniósł nieprzytomną nastolatkę do sklepu, wspólnie z ekspedientkami próbowali reanimować dziecko. Wezwano pogotowie. Natalia pozostawała nieprzytomna. Lekarza zabrali ją najpierw do szpitala w Wadowicach, potem do szpitala dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Pomimo wysiłków lekarzy Natalia jednak zmarła.

Działania policji sprawdzą wyznaczeni do tego kontrolerzy. Śledztwo wszczęła także Prokuratura Rejonowa w Wadowicach.