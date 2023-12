14-letnia Natalia przez pięć godzin leżała w śniegu w centrum Andrychowa. Niedaleko miejsca, w którym się znajdowała, zlokalizowany są sklepy i przystanek autobusowy. Nim zasłabła, zadzwoniła do ojca. To było 28 listopada. W ciągu dnia okolicę zawsze mija wielu ludzi. Mimo to, przez cały ten czas nikt nie udzielił jej pomocy. Nastolatka prawdopodobnie straciła przytomność w drodze do szkoły, niedługo po godzinie 8. Odnaleziona została dopiero ok. 13.30. Pomimo wysiłków lekarzy, dziewczynka zmarła kolejnego dnia, 29 listopada.

Śmierć 14-latki w Andrychowie. Policja i bliscy podają sprzeczne informacje

Jak wynika z ustaleń reporterów TVN24, Natalia zatelefonowała do swojego ojca o godzinie 8.17. Powiedziała mu, że źle się czuję. Wspominała o bólu brzucha, mroczkach w oczach i mówiła, że nie wie, gdzie jest. Pierwsze doniesienia lokalnych mediów wskazywały, że ojciec dziewczynki natychmiast zgłosił się na policję, a ta zareagowała dopiero po czasie - pisze "Gazeta Wyborcza".

St. asp. Agnieszka Petek z KPP w Wadowicach przekazała jednak, że zgłoszenie wpłynęło kilka godzin później. - Informację o zaginięciu 14-latki policji otrzymaliśmy około południa; już kilka godzin po tym, jak ojciec dziewczynki stracił z nią kontakt. W międzyczasie rodzina szukała jej na własną rękę. Tuż po otrzymaniu informacji o zaginięciu policjanci uruchomili wszelkie procedury związane z poszukiwaniami - oświadczyła rzeczniczka policji. Informacje uzyskane przez TVN24 wskazują jednak, że ojciec dziewczynki zgłosił się na policję ok. godziny 10.30. Sama procedura złożenia zawiadomienia miała trwać około 45 minut.

Inną niż policja wersję wydarzeń przedstawiają również bliscy rodziny w rozmowie z "Super Expressem". - Ojciec Natalii przez godzinę czekał w poczekalni na policjanta, a potem kolejną składał zawiadomienie, w międzyczasie błagał wręcz dyżurnego, by chociaż zlokalizowali telefon jego córki, zanim się wyłączy - relacjonowała pani Anna, sąsiadka rodziny Natalii w rozmowie z reporterami. - To wszystko działo się przed kilkaset metrów od miejsca, gdzie Natalia leżała. Jej ojciec mówił policjantom "może moja córka teraz leży w śniegu", a oni mu kazali czekać - dodawała.

W rozmowie z reporterem TVN24 podkom. Barbara Szczerba z biura prasowego KWP w Krakowie zaprzeczała doniesieniom, że rodzina zgłosiła zaginięcie Natalii zaraz po ostatnim kontakcie z nastolatką. Rzeczniczka twierdziła, że zgłoszenie zostało przekazane policji kilka godzin po zaginięciu i po prowadzeniu poszukiwań na własną rękę.

Andrychów. Bliscy rodziny odnaleźli Natalię po pięciu godzinach. "To był straszny widok "

Po wizycie na komisariacie ojciec Natalii wraz z panem Rafałem, kolegą, który pomagał mu w poszukiwaniach, udali się z powrotem do mieszkania. Policjanci nakazali im przygotować ubrania zaginionej i zapowiadali, że zjawią się z psem tropiącym. Po przygotowaniu odzieży mężczyźni uznali, że nie będą czekać z założonymi rękami. Poprosili sąsiadkę, by zaczekała na policjantów, a sami udali się ponownie przeszukać drogę na przystanek. - Policjanci przyszli do domu, ale bez psa, chcieli zobaczyć piwnicę, bo stwierdzili, że może tam się Natalia schowała - mówiła reporterom "Super Expressu" pani Anna.

Zaginioną dziewczynkę odnalazł dopiero pan Rafał, kolega ojca dziewczynki. - Porozglądałem się i zobaczyłem tę reklamę na kółkach przy parkingu. Postanowiłem to sprawdzić i faktycznie dostrzegłem coś czarnego na ziemi. Podszedłem i nie miałem wątpliwości, to była Natalia, leżała bez oznak życia, trzymała w ręku telefon, jakby chciała zadzwonić, ekran się świecił. To był straszny widok - relacjonował. "Wyborcza" podaje, że dziewczynka została odnaleziona o ok. 13.30. Pan Rafał wraz z ojcem Natalii miał przenieść nieprzytomną nastolatkę do sklepu, gdzie wspólnie z ekspedientkami próbowali ją reanimować.

Poprosiliśmy o komentarz sklep Aldi, który znajdował się w pobliżu miejsca, gdzie odnaleziono dziewczynkę. "Nie mieliśmy żadnych informacji o trwających poszukiwaniach, a miejsce, w którym odnaleziono dziewczynkę, jest poza terenem należącym do Aldi. Dodatkowo, pracując przez cały dzień, od wczesnych godzin porannych w środku sklepu, pracownicy nie mieli szans dostrzec dziewczynki na zewnątrz" - brzmiało oświadczenie przekazane redakcji. "Nasz personel obłożył ją kocami, kurtkami i asystował przy reanimacji. Wezwano pogotowie. Na miejscu wśród naszych klientów znajdowała się pielęgniarka, która udzieliła niezwłocznie pomocy" - relacjonowała firma.

Natalia została przewieziona do szpitala w Krakowie. "Trafiła do nas w stanie głębokiej hipotermii"

Na miejsce wezwane zostało pogotowie, które zabrało dziewczynę najpierw do szpitala w Wadowicach, a później do szpitala dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. - Reanimowali ją w drodze do szpitala w Wadowicach, potem w drodze do Krakowa, podłączyli do sztucznego płucoserca, lekarze robili wszystko, by ja uratować - mówił pan Rafał.

- Dziewczynka trafiła do nas w stanie głębokiej hipotermii. Temperatura jej ciała wynosiła 22 stopnie. Przyjęliśmy ją we wtorek ok. 17. Była nieprzytomna i mimo wysiłków lekarzy tej przytomności nie udało się odzyskać. Zgon nastąpił niemal dobę później, w środę 29 listopada - mówiła dziennikarzom Katarzyna Pokorna-Hryniszyn z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Sekcja zwłok dziewczynki ma zostać przeprowadzona w piątek 1 grudnia.

W środę rano prok. Marta Łuczyńska z Prokuratury Rejonowej w Wadowicach zapowiadała rozpoczęcie śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci nastolatki. - Będziemy badać każdy element związany z tą sprawą; kto kogo powiadomił i o której, co działo się w międzyczasie - mówiła "Wyborczej". Zgodnie z ustaleniami dziennikarzy we wtorek zabezpieczony został monitoring z okolicznych sklepów oraz wskazano potencjalnych świadków.

- Prokurator realizuje czynności procesowe, są to w szczególności przesłuchania świadków. Mają one na celu wszechstronne wyjaśnienie tej sprawy i ustalenie wszystkich okoliczności tego zdarzenia, ewentualnych osób, które na skutek działania bądź zaniechania mogły przyczynić się do śmierci dziecka - przekazał TVN24 rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Janusz Kowalski.