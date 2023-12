Nowe informacje ws. śmierci 14-latki w Andrychowie. Mamy komentarz sklepu. "Personel obłożył ją kocami"

Prokuratura bada sprawę śmierci 14-letniej dziewczynki, która zmarła z powodu wyziębienia. Nastolatka miała znajdować się przy banerze reklamowym niedaleko sklepu Aldi w Andrychowie i czekała na tatę. - Gdy dochodziłem do tego miejsca, zobaczyłem twarz dziewczynki. Tragiczny widok, dziewczynka leżała z telefonem w ręku. On działał, ekran był włączony, miała na nim palec. Przybiegł ojciec dziewczynki, wzięliśmy ją razem do sklepu, do ciepłego. Dzwoniliśmy po karetkę, długo nikt nie odpowiadał, potem dzwoniła ekspedientka ze sklepu - mówił na antenie TVN24 mężczyzna, który odnalazł dziewczynkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Ukradł samochód i omal nie doprowadził do wypadku. Tłumaczył, że był zmęczony

"Nasz personel obłożył ją kocami, kurtkami i asystował przy reanimacji"

Do tragedii odniósł się sklep Aldi w przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu. Poniżej publikujemy je w całości:

"Jesteśmy bardzo poruszeni tragedią, która wydarzyła się w Andrychowie. Szczególnie wstrząśnięci są pracownicy sklepu, którzy uczestniczyli w akcji reanimacyjnej dziewczynki. Nie mieliśmy żadnych informacji o trwających poszukiwaniach, a miejsce, w którym odnaleziono dziewczynkę, jest poza terenem należącym do Aldi. Dodatkowo, pracując przez cały dzień, od wczesnych godzin porannych w środku sklepu, pracownicy nie mieli szans dostrzec dziewczynki na zewnątrz.

Po odnalezieniu dziewczynki przez przechodnia, nasz personel obłożył ją kocami, kurtkami i asystował przy reanimacji. Wezwano pogotowie. Na miejscu wśród naszych klientów znajdowała się pielęgniarka, która udzieliła niezwłocznie pomocy. Kierowniczka sklepu dzwoniła powtórnie po pogotowie, aby przyspieszyć akcję ratunkową. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc. Jesteśmy poruszeni tą tragedią i wyrażamy nasze współczucie rodzinie dziewczynki" - przekazuje nam biuro prasowe firmy.

Andrychów. Sprzeczne doniesienia świadków i policji ws. śmierci 14-latki. "Czekał godzinę"

Jak przekazała nam w czwartek Prokuratura Okręgowa w Krakowie, w sprawie trafiły już materiały do prokuratury oraz została zlecona sekcja zwłok dziewczynki. Według nieoficjalnych ustaleń TVN24 na miejscu pracują służby, które weryfikują to, w jaki sposób policjanci działali od momentu przyjęcia zawiadomienia w sprawie dziewczynki.

Działania mają mieć związek z pojawiającymi się sprzecznymi informacjami w sprawie. - Policjanci od momentu otrzymania informacji o zaginięciu rozpoczęli niezwłocznie procedury związane z poszukiwaniami - mówiła TVN24 Agnieszka Petek z Komendy Powiatowej w Wadowicach. Z kolei Barbara Szczerba z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w rozmowie z reporterem TVN24 przekazała nieco inne informacje. Mówiła, że zgłoszenie nastąpiło kilka godzin po ostatnim kontakcie z 14-latką i po tym, jak rodzina prowadziła poszukiwania na własną rękę.

- Ojciec Natalii czekał godzinę, żeby został przyjęty przez policjanta. Potem czekałem koło godziny jeszcze [gdy był przesłuchiwany - red.] - mówił w rozmowie z TVN24 przyjaciel rodziny, który odnalazł dziecko. Jak wskazała stacja, przedstawiciele policji wcześniej prezentowali inny czas, w którym ojciec dziewczynki miał powiadomić ich o zaginięciu dziewczynki.