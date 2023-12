Zima do Polski dotarła wraz z niżem Robin. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. W najbliższych dniach temperatura w niektórych regionach może spaść do nawet -25 st. C.

3 Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl